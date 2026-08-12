Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа
WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика
Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.
В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).
«Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.
WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.