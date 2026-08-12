Медведев: Народная программа ЕР до 2031 года сформирована на основе 3 млн обращений

Tекст: Вера Басилая

Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета в Московской области сообщил, что в новую Народную программу поступило свыше трех млн обращений со всей страны. Большинство из них связано с обустройством России, обеспечением равного доступа к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

«Новая Народная программа – серьёзный документ, подробный и конкретный документ. Только конкретным образом поставленные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Государственной Думы, которая должна будет принять необходимый набор законов», – пояснил Медведев. Он добавил, что часть решений будет приниматься на уровне правительства, в том числе на основании поручений главы государства.

Председатель партии напомнил слова президента Владимира Путина о том, что программа должна быть по-настоящему народной. По словам Медведева, партия старается аккумулировать предложения граждан, чтобы сохранить свою объединяющую роль в сложный период.



«Мы по такому пути уже идём не первый раз. Стараемся аккумулировать предложения граждан, тем более, в такой сложный период, как сейчас. Только тогда партия может сохранить свою объединяющую, консолидирующую роль», – сказал Медведев.



Медведев заявил о необходимости обеспечить максимальную готовность Народной программы к процедуре голосования за оставшееся время, передает официальный сайт партии. Ожидается, что подготовка документа будет полностью завершена в ходе второй части съезда политической силы.

На партийной площадке планируется детально проработать дополнительные инициативы, среди которых присутствуют предложения от президента России. По словам Медведева, общая структура Народной программы уже определена и согласована.

«Там будут указаны вызовы, стоящие перед нашей страной, я их назвал на первом этапе съезда. Но, естественно, там должны быть и ответы на эти вызовы», – подчеркнул председатель партии. Он добавил, что необходимую экспертизу документа проводят профильные специалисты, лидеры общественного мнения и руководители различных корпоративных структур.

Политолог Павел Данилин назвал Народную программу механизмом постоянной обратной связи с гражданами.

Председатель партии Дмитрий Медведев анонсировал проведение второго этапа съезда 22 августа.

Ранее Медведев обозначил семь главных вызовов для основы Народной программы.