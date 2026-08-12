Паслер рассказал о подготовке к Международному фестивалю молодежи

Tекст: Вера Басилая

Мероприятия пройдут в кампусе Уральского федерального университета и Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», сообщил в Max Паслер.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что к Международному фестивалю молодежи будет приковано внимание не только всей России, но и мира.

Организацию фестиваля обсудили на специальном совещании с участием федеральных и региональных ведомств, а также представителей бизнеса. Особое внимание уделили вопросам безопасности объектов и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Паслер рассказал, что для участников фестиваля подготовили масштабную программу, включающую креативные лаборатории, мастерские в сфере ИТ, науки, образования, творчества и спорта. Запланированы гастрономический фестиваль, кинопоказы, выступления экспертов и концерты. Всего пройдет порядка 650 мероприятий, на которых выступят около двух тысяч артистов.

Жители региона смогут присоединиться к событию через программу «Горожане», в которой уже зарегистрировались более 7 тыс. человек. Церемонии открытия и закрытия будут транслироваться по телевидению для зрителей всей России.

«Нам важно не только гостеприимно встретить 10 тыс. участников, показать им Урал, но и сделать для каждого пребывание в регионе комфортным, безопасным, интересным и незабываемым», – подчеркнул Паслер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

На участие в этом масштабном мероприятии поступило более 100 тыс. заявок из 191 страны.