Tекст: Вера Басилая

Поддубный, ссылаясь на украинские ресурсы, сообщил в Max, что в результате ударов ВС России Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила критические повреждения. «Из семи труб уцелели только три», – приводятся в сообщении слова противника.

Расположенная в предместье Славянска станция больше не способна вырабатывать электричество. Украинские войска превратили территорию и капитальные строения в мощный укрепленный район, разместив там тяжелое вооружение.

Сейчас за этот населенный пункт идут ожесточенные бои. От Николаевки до Славянска остается менее пяти километров.

Ранее Поддубный сообщил, что российские удары по инфраструктуре вывели из строя семь подстанций и Одесскую ТЭЦ, нарушив работу ключевых объектов на юге Украины.

В конце июня российская авиация уничтожила пункты дислокации украинских военных на территории Славянской ТЭС бомбами ФАБ-1500.

За несколько дней до этого Воздушно-космические силы России атаковали данную электростанцию четырьмя фугасными авиабомбами.

В феврале одна из труб на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.