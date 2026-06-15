Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Жилой дом в Орле подвергся атаке начиненного поражающими элементами дрона ВСУ
Украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«На этих кадрах – очередные доказательства террористической сущности киевского режима», – сообщил Клычков в «Максе», опубликовав снимки последствий атаки и поражающих элементов.
По словам губернатора, не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, как очередной украинский дрон с поражающими элементами целенаправленно ударил по жилому дому в Орловской области.
Жители пострадавшего дома доставлены в пункты временного размещения, обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за поврежденное имущество. «Но никто не вернет жизнь погибшего орловчанина», – заявил он.
Он заявил, что при молчаливом согласии Запада продолжается террор мирного населения, гибнут люди, а мировая общественность, СМИ и блогеры сохраняют молчание.
Клычков отметил, что только армия России при поддержке миллионов жителей страны сражается с «террористической Украиной», ради чего создается «БАРС-Орел» и работает единый «Орловский тыл», и выразил уверенность в победе.