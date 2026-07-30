Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
Российские вооруженные силы провели атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах, сообщило Минобороны.
Массированный удар наносился с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников в ночь на четверг, целями стали украинские военные объекты, указало ведомство в Max.
Под удар попали военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры. Пораженные объекты располагались в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Кроме того, российские силы атаковали суда, задействованные в доставке вооружения и военного имущества. В порту «Южный» был поражен сухогруз, еще два корабля аналогичного типа подверглись ударам к востоку и югу от Одессы.
Напомним, 26 июля российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы киевского режима. Вооруженные силы России поразили заводы по производству беспилотников в Киеве. В середине июля высокоточные удары уничтожили сухогрузы в портах Черноморска и Одессы.