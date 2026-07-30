Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Посол России призвал сдерживать НАТО и Германию в Европе
Посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО вместо России
НАТО и Германия с их милитаристскими амбициями, а не Россия должны стать главными объектами сдерживания на европейском континенте, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Российский дипломат в Норвегии Николай Корчунов подверг резкой критике планы усиления северного фланга альянса. По его словам, именно западный военный блок нуждается в ограничении активности, передает РИА «Новости».
«Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы», – подчеркнул посол.
Представитель дипломатического ведомства отметил, что Осло активно поощряет наращивание немецкого военного присутствия на своей территории. Он напомнил о трагических исторических последствиях подобных устремлений Берлина, указав на оккупацию Норвегии в годы Второй мировой войны.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов пообещал соразмерный ответ на любые угрозы со стороны Осло.
Ранее дипломат обвинил норвежские власти в целенаправленном обострении обстановки в арктическом регионе.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил готовность Берлина взять на себя ведущую роль в НАТО.