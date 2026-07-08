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Минтранс решил подготовить поправки по ограничению движения велокурьеров
Минтранс России готовит новые правила, которые ограничат или полностью запретят движение курьеров на средствах индивидуальной мобильности по пешеходным зонам.
Осенью Министерство транспорта внесет в правительство пакет поправок в Правила дорожного движения, касающихся велокурьеров, пишет «Газета.Ru».
«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Проблема бесконтрольного использования средств индивидуальной мобильности обсуждалась на заседании Совета по правам человека еще в декабре 2025 года. Весной 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтрансу разработать новые правила для регулирования этого вида транспорта, отметив опасность курьеров для пешеходов на тротуарах.
Ожидается, что новые поправки помогут упорядочить движение доставщиков на электротранспорте. Это должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и конфликтных ситуаций на улицах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Минтранс подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.
В марте президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничения передвижения электровелосипедов в пешеходных зонах.
В прошлом году депутаты Госдумы предложили полностью запретить курьерам ездить по тротуарам.