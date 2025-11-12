В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Депутаты предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам
В связи с ростом ДТП с участием электросамокатов и электровелосипедов депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить на них по тротуарам.
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, передает ТАСС.
Депутаты отметили рост числа ДТП с участием таких транспортных средств. По словам парламентариев, около двух третей таких ДТП происходят в местах для пешеходов, в том числе на тротуарах. Авторы письма считают, что основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки, так как некоторые из них не обладают необходимыми навыками безопасной езды.
По мнению депутатов, такая мера позволила бы заметно снизить количество ДТП в пешеходной зоне и повысить уровень безопасности горожан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее также высказывал инициативу подобного запрета.
В Москве всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.