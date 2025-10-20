Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.
«Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».
Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.
Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.
Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.