Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах

Tекст: Валерия Городецкая

«Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

