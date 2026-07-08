В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.3 комментария
Силы ПВО сбили более сотни дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны за двенадцать часов уничтожили более сотни украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и морскими акваториями.
Российские военные в течение дня успешно отразили массированную атаку украинских дронов в воздушном пространстве ряда субъектов, передает ТАСС.
В Минобороны России пояснили: «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
Уточняется, что вражеские аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также республик Крым, Башкортостан, Татарстан. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июля российские военные уничтожили 116 украинских беспилотников.
Днем ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали аналогичное количество вражеских дронов над регионами России.
В середине июня системы ПВО перехватили 555 летательных аппаратов во время рекордной атаки.