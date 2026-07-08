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Казахстан опроверг слухи о запуске дронов по России
МИД Казахстана назвал провокацией слухи об атаках дронов на Россию
Внешнеполитическое ведомство республики категорически отвергло информацию о том, что с территории страны якобы запускались беспилотники для ударов по российским объектам.
Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное заявление, в котором опровергло сообщения об использовании территории страны для запуска беспилотных летательных аппаратов по объектам в России, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные слухи не соответствуют действительности.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», – заявили в ведомстве.
Дипломаты расценили подобные публикации как необоснованные инсинуации, цель которых – исказить традиционно дружественные отношения между Астаной и Москвой. В министерстве добавили, что воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для действий против других государств.
Представители МИД также напомнили о строгом соблюдении республикой норм международного права и обязательств по обеспечению региональной безопасности. Ведомство призвало средства массовой информации опираться только на проверенные факты и не распространять недостоверные сведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России и Казахстана скоординировали действия после случаев пролета украинских беспилотников над казахстанской территорией.
МИД России призвал международные организации отреагировать на нарушение воздушного пространства республики.
Ранее казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о запуске атаковавших Татарстан дронов со своей территории.