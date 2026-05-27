РСТ назвал самые популярные регионы России для летнего отдыха

РСТ: Краснодарский край возглавил туристический топ России для летнего отдыха

Tекст: Дарья Григоренко

Уманский рассказал о предпочтениях соотечественников на грядущий сезон. «В предстоящем летнем сезоне эта десятка выглядит без серьезных изменений. На первом месте у нас Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, в 2026 году из списка лидеров исчез Дагестан из-за природных катаклизмов. Доля бронирований в этой республике упала до 0,8% по сравнению с 2% годом ранее. При этом черноморское побережье демонстрирует рост спроса на 4%, а популярность Крыма увеличилась на 7,5%.

Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером останется Турция. Член правления РСТ Артур Мурадян сообщил, что в первом квартале спрос на турецкие курорты вырос на 17% благодаря акциям раннего бронирования. Второе место занял Египет, показавший впечатляющий рост на 32%. Увеличение интереса связано с появлением специализированных египетских авиакомпаний, сотрудничающих с российскими операторами. Среди экзотических направлений Мурадян выделил Мальдивы.

