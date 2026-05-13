Цены на летние авиабилеты на юг России резко подешевели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средняя стоимость авиабилетов в Сочи в начале июня 2026 года снизилась на 18,4%, а в Минеральные Воды – на 37,7% по сравнению с началом мая, передает ТАСС. В Ассоциации туроператоров России отметили, что минимальные тарифы на перелеты по стране без багажа уменьшились в среднем на 4%, до 10 593 рублей.

«В Сочи средняя стоимость билета без багажа упала на 18,4%, а в Минеральные Воды – на 37,7%. Это значит, что лететь на юг в первый день лета оказалось в среднем значительно дешевле, чем в первых числах мая, когда многие планируют поездки только на праздники», – сообщили в АТОР.

Для тарифов с багажом средняя цена снизилась на 5,5%, составив 13 424 рубля. Наиболее заметно подешевели вылеты из Калининграда, Минеральных Вод и Сочи. При этом перелеты из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска, напротив, подорожали. В столице рост составил 12-16%, а в Новосибирске достиг 29%.

Эксперты ассоциации подчеркнули, что снижение цен вызывает двоякие чувства. С одной стороны, туристы могут сэкономить на отдыхе в начале лета. С другой стороны, это может свидетельствовать о падении интереса к перелетам на российские курорты и снижении покупательной способности граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России назвала курорты Краснодарского и Ставропольского краев самыми популярными направлениями на майские праздники.

Аналитики туристического рынка отметили падение продаж авиабилетов на кубанские курорты в летнем сезоне.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин сообщил о росте стоимости перелетов внутри страны.