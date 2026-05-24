Tекст: Дмитрий Зубарев

Сводку о ходе спецоперации по состоянию на 24 мая опубликовало Минобороны. В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны ВСУ в районах Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

В Харьковской области поражены формирования механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Сосновка и Петропавловка. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Балаклее, Моначиновке, Красном Лимане и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на этом направлении достигли до 180 военнослужащих, три бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, уничтожив более 90 военнослужащих противника, танк, боевую машину пехоты, две бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину «Град» в районах Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка ДНР. Подразделения «Центр» также заняли более выгодные рубежи, уничтожив свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе самоходную установку «Богдана», и четыре станции РЭБ в районах Донецкой и Днепропетровской областей.

Подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 265 военнослужащих, бронетранспортер, две бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Днепр» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам нефтепереработки, энергетики, транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ в восточной части Черного моря. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, шесть ракет «Vampire» чешского производства и 320 беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 151 824 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 468 танков и других бронированных машин, 1 725 боевых машин РСЗО, 35 075 орудий и минометов и 62 415 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации.

Несколькими днями ранее российские войска уничтожили свыше 990 военнослужащих противника.

В середине мая группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Чайковка в Харьковской области.