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    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    18 комментариев
    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня

    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

    12 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    «45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.

    Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.

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    12 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    МВД раскрыло принцип расстановки нарядов дорожной инспекции по трассам

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипажи дорожной инспекции распределяют по трассам в зависимости от уровня аварийности и сложности транспортной обстановки для снижения смертности, рассказали в пресс-центре МВД России.

    Размещение патрулей на российских автомагистралях зависит от статистики происшествий. В первую очередь инспекторов направляют на участки с наиболее опасной ситуацией, передает ТАСС.

    «Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществляется с учетом результатов анализа аварийности на основе принципа концентрации нарядов ДПС на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой», – пояснили в МВД.

    Главной задачей сотрудников является профилактика нарушений, которые ведут к авариям. В ведомстве подчеркнули, что такой подход помогает выполнить поручение президента Владимира Путина по снижению смертности на дорогах в 1,5 раза на фоне оптимизации штата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте было внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ. Юрист Салкин разъяснил наказание за перевозку кота в салоне машины.


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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    12 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.

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    12 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Атаку девяти дронов на подлете к Москве пресекли силы ПВО

    Атаку девяти дронов пресекли силы ПВО пресекли силы ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

    «Сбиты ещё девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Mamx-канале.

    До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.


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    11 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Приставы описали типичного московского должника по алиментам

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среднестатистический должник по алиментам на детей – это мужчина 39-50 лет, рассказали в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет, передает РИА «Новости». В столичном главке Федеральной службы судебных приставов уточнили статистику по таким делам.

    «Большинство граждан, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, – мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Они составляют 89,9% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов», – рассказали в ведомстве.

    Доля женщин среди нарушителей значительно ниже и составляет 10,1%. Наибольшее число уклонистов проживает на юге столицы, а минимальные показатели зафиксированы в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском округах. Представители службы добавили, что почти каждый неплательщик ограничен в праве выезда за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на портале «Госуслуги» заработал официальный реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Прошлой осенью в столице насчитали более двух тысяч женщин с долгами по содержанию детей.

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    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

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    11 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA)

    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Артем Сусленков в 12-раундовом поединке в Москве победил бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) британца Джо Джойса и завоевал титул WBA в супертяжелом весе.

    Сусленков одолел соперника Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. И теперь в его активе 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, передает ТАСС.

    Ранее у Сусленкова был титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF), а на любительском ринге он становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата страны.

    Британец Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд при 16 победах (15 нокаутом).

    В 2022 году он получил статус временного чемпиона мира WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. При этом в следующих пяти поединках до боя в Москве Джойс потерпел четыре поражения.

    Россиянин Шарабутдин Атаев в другом бое в этот день стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, одолев на ринге венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.


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    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Столичные спасатели вытащили из горящей квартиры 11 человек

    В Москве спасли 11 человек при тушении пожара на Криворожской улице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в многоэтажном жилом доме в столице вспыхнул огонь, из которого сотрудники экстренных служб успешно вывели 11 жильцов, включая одного ребенка.

    Инцидент произошел на юге столицы. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на Криворожской улице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

    «11 июля в 3:29 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Криворожская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №215 и АСО №8 столичного Пожарно-спасательного центра. Пожар произошeл в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома», – указано в сообщении ведомства.

    Прибывшие на место специалисты оперативно провели разведку и приступили к тушению. Специальные звенья газодымозащитной службы проверили задымленные помещения. В результате пожарные вывели в безопасное место 11 человек, среди которых находился один ребенок.

    Огонь удалось полностью ликвидировать в 4:13 утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пожарные спасли десять человек из горящей многоэтажки на востоке столицы. Несколькими днями ранее спасатели вывели 37 жильцов из охваченного огнем дома в центре Москвы.

    А в конце прошлого года сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек при возгорании квартиры на Пролетарском проспекте.

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    11 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Москвич погиб в пожаре на Криворожской улице

    В пожаре на Криворожской улице Москвы погиб один человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В девятиэтажном жилом доме на Криворожской улице произошло возгорание, в результате которого один человек погиб, а спасатели эвакуировали 11 жильцов.

    Трагедия произошла в многоэтажке на юге столицы на Криворожской улице, где огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, сообщает канал 360. Прибывшие спасатели зафиксировали открытое горение и реальную угрозу взрыва.

    «Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», – сообщил источник в экстренных службах. Пожарным удалось локализовать пламя в 03:50, а спустя 23 минуты огонь был полностью ликвидирован.

    В итоге происшествия погиб один человек. При этом, огнеборцы сумели спасти 11 жильцов, среди которых один ребенок. Специалисты подтвердили, что само здание не получило разрушений в результате ЧП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вывели из горящего дома на Криворожской улице 11 жильцов.

    В мае на юге столицы погиб мужчина из-за возгорания квартиры на девятом этаже. До этого полиция рекомендовала москвичам воздержаться от запуска петард вблизи жилых зданий.

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    12 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве взыскали убытки с упавшего пьяным на пути метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, который пьяным упал на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов, говорится в судебных материалах.

    Суд обязал пассажира, который в нетрезвом виде упал на пути станции «Тургеневская», выплатить компенсацию за остановку поездов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 21 сентября 2025 года на Калужско-Рижской линии.

    Из-за падения человека на рельсы машинисту пришлось применить экстренное торможение. Движение на участке было прервано на 21 минуту. Отмена трех поездов привела к убыткам для предприятия в виде упущенной выгоды. Точная сумма иска в материалах дела не разглашается.

    «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП «Московский метрополитен» упущенную выгоду», – говорится в судебном решении. Нарушитель признал свою вину, объяснив падение случайностью.

    Помимо возмещения убытков, суд оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей. Наказание назначено за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня из-за человека на путях остановили движение поездов на участке Большой кольцевой линии.

    В мае из-за пассажира на рельсах произошел сбой в графике на Замоскворецкой линии.

    В апреле на станции «Баррикадная» нетрезвый мужчина спустился на пути перед прибывающим составом.

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    11 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    Собянин утвердил даты празднования 879-летия Москвы

    Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города в Москве 5 и 6 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Празднование Дня города в столице состоится 5 и 6 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Традиционные торжества пройдут на множестве площадок, охватывающих как исторический центр, так и жилые районы. Горожан ожидают праздничные мероприятия в парках, а также в различных учреждениях культуры, образования и социальной защиты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

    В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Детальная программа праздничных событий будет утверждена столичными властями в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием города. Президент России Владимир Путин назвал атмосферу мегаполиса уникальной.

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    12 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия произошла на улице Лисогорской, где ребенок, оставшись без присмотра, упал с велосипеда прямо под колеса двигавшегося грузовика.

    Смертельное ДТП случилось в воскресенье в Нижнем Тагиле Свердловской области, передает РИА «Новости».

    Водитель мусоровоза «КамАЗ» ехал прямо по улице, когда на проезжей части оказалась четырехлетняя девочка на велосипеде без сопровождения взрослых.

    «Ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения транспортного средства и не успел подняться. Водитель мусоровоза совершил наезд на девочку передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ГАИ.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все детали случившегося.

    Ведомство призвало родителей не оставлять малышей без присмотра на дорогах, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в жилых зонах и у пешеходных переходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне водитель иномарки насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери.

    В апреле в Москве ребенок погиб под щеткой уборочного трактора.

    В прошлом году в Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на нерегулируемой «зебре».

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    12 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    В аэропортах Москвы из-за грозы задержали и отменили более 150 рейсов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощный грозовой фронт нарушил работу Московского авиационного узла, вынудив авиакомпании массово корректировать расписание и отправлять самолеты на запасные аэродромы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Непогода в столичном регионе привела к серьезным сбоям в расписании Шереметьево, Внуково и Домодедово. Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы», – говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

    Крупнейшие отечественные авиакомпании уже объявили об изменениях в полетных программах. «Аэрофлот» отменяет некоторые вылеты и сдвигает время отправления других рейсов. Самолеты, перенаправленные на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после дозаправки и нормализации погодных условий. Перевозчик обещает оперативно и бесплатно переоформить билеты транзитным пассажирам на ближайшие стыковочные рейсы. Авиакомпания «Победа» также массово корректирует свое расписание.

    Представители туристической отрасли настоятельно рекомендуют пассажирам проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов или в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний до выезда из дома. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, так как все операции по возврату и переоформлению билетов доступны онлайн. Во время ожидания вылета пассажирам обязаны предоставить напитки, питание, а при длительной задержке – гостиницу. Службы аэропортов и авиаперевозчиков переведены на усиленный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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