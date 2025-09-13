Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Путин отметил особую атмосферу Москвы и пожелал Собянину успехов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что столичная атмосфера создает у жителей желание работать и гордиться прошлым города.
Москва формирует особую атмосферу, которую отмечают жители и гости города, заявил президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, в Москве хочется жить, учиться, работать, иметь собственное дело и гордиться прошлым мегаполиса.
Путин отметил, что атмосфера столицы уникальна, а также пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде продолжать ставить новые задачи и добиваться еще более амбициозных целей ради развития города и страны. Президент подчеркнул, что столица уверенно идет вперед вместе со всей Россией.
Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы. Президент России отметил ведущую роль Москвы, подчеркнув ее вклад в поступательное развитие государства и формирование национального будущего.