Путин назвал атмосферу Москвы особой и уникальной

Путин рассказал о мире будущего

Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.