В Москве произошла авария с тремя грузовиками и тремя легковушками
ДТП с тремя грузовыми и с тремя легковыми автомобилями произошло на Киевском шоссе в столице, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщил источник в экстренных службах.
В результате ДТП оказались перккрыты две полосы движения в сторону области, сказал собеседник РИА «Новости».
По предварительной информации, пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль.
До этого в Северо-Западном тоннеле Москвы загорелся грузовик.