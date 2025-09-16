  • Новость часаИзраильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 13:21 • Новости дня

    В Москве произошла авария с тремя грузовиками и тремя легковушками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ДТП с тремя грузовыми и с тремя легковыми автомобилями произошло на Киевском шоссе в столице, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщил источник в экстренных службах.

    В результате ДТП оказались перккрыты две полосы движения в сторону области, сказал собеседник РИА «Новости».

    По предварительной информации, пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

    Ранее в Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль.

    До этого в Северо-Западном тоннеле Москвы загорелся грузовик.

    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 17:24 • Новости дня
    В Москве подросток выстрелил в голову сверстнику из-за ссоры

    Стало известно о задержании 15-летнего стрелка после ранения подростка

    Tекст: Денис Тельманов

    На северо-западе Москвы был ранен 17-летний молодой человек в результате выстрела, совершенного другим подростком во время конфликта.

    Инцидент произошел вечером 13 сентября на северо-западе Москвы, передает ТАСС.

    По данным следствия, конфликт между двумя подростками возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры пятнадцатилетний обвиняемый произвел не менее одного выстрела в голову семнадцатилетнему парню.

    Пострадавший был срочно госпитализирован в городскую больницу. По информации пресс-службы ГСУ СК России, угрозы жизни и здоровью потерпевшего в настоящее время нет. Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, нагрел один из них зажигалкой и взорвал его на уроке, из-за чего пострадал одноклассник.

    В Алтайском крае 13-летний мальчик нанес смертельное ранение 11-летней девочке из пневматического ружья. В Находке 13-летний мальчик оказался в больнице после выстрела в глаз из предмета, похожего на пистолет.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Суд назначил штраф Божене Рынске за унизительные высказывания

    Божена Рынска оштрафована судом на 20 тыс руб за интервью

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской районный суд Москвы признал Божену Малашенко, ранее Рынску, виновной в административном нарушении и назначил ей штраф.

    Как сообщает РИА «Новости», прокуратура Москвы проинформировала о решении суда по делу Божены Малашенко (бывшей Рынски). В интервью, размещенном в интернете, она допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку и происхождению.

    По информации прокуратуры, в отношении Малашенко было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

    «По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей».

    Решение суда вступило в законную силу. Сама Божена Малашенко пока публично ситуацию не прокомментировала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Божена Рынска заявила о своем удивлении из-за того, что несмотря на западные санкции, в Москве продается продукция дорогих западных брендов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин, отметив значительные затраты финансовых ресурсов Москвы из-за масштабов хозяйства.

    По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, коллеги из других регионов скажут: «Конечно, там денег больше всего», – сказал глава государства. – Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы (Сергея Собянина) уделяется внимание самому главному».

    Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в субботу открыл новый Национальный космический центр в Москве.

    Комплекс зданий был возведен в районе Филевский Парк и стал крупнейшим объектом реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, передает ТАСС.

    В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и представители отрасли.

    «По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», – заявил Собянин, обращаясь к Путину.

    Центральным элементом комплекса стала башня высотой 288 метров, признанная одной из десяти самых высоких в столице. В здании разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также ведущие институты и предприятия ракетно-космической отрасли, в настоящее время находящиеся в разных точках Москвы.

    По предварительным данным, в Национальном космическом центре создадут до 12 тыс. рабочих мест. Строительство комплекса длилось с 2019 года и стало одним из самых масштабных инженерных проектов последних лет. Одновременно были реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности Филевского Парка.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:50 • Новости дня
    Путин назвал Национальный космический центр штабом космонавтики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый Национальный космический центр становится штабом управления всей российской космонавтикой.

    В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    В Новой Москве загорелся крупный склад на площади 1,2 тыс. метров

    Пожар охватил неэксплуатируемый склад в районе Щербинки в Новой Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул на крыше неэксплуатируемого складского помещения в квартале № 42 в районе Щербинки, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров.

    О возгорании склада в Новой Москве сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС. Пожар произошел в районе Щербинки, квартал № 42, в неэксплуатируемом складском помещении, где загорелась кровля. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. метров.

    «В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинки, квартал № 42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада», – говорится в сообщении ведомства.

    К тушению возгорания привлечены 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 7 единиц техники. На данный момент специалисты продолжают борьбу с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, все госпитализированы. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в центре Москвы в Лаврушинском переулке. В результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Зафиксировано более 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ и ДИТ Москвы

    Роскомнадзор: Зафиксировано более 180 DDoS-атак на избирательные ресурсы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщил Роскомнадзор.

    «Зафиксировано 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Общая продолжительность атак составила семь часов. В ведомстве уточнили, что максимальная мощность DDoS-атак достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 млн пакетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования не зафиксировано и выборы прошли довольно спокойно. Памфилова также сообщала, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России произошла беспрецедентная хакерская атака. Глава ЦИК подчеркнула, что эта атака не повлияла на проведение голосования.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал Москву флагманом движения России вперед

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил ведущую роль Москвы, подчеркнув ее вклад в поступательное развитие государства и формирование национального будущего.

    Выступая в концертном зале «Зарядье» в День города Москвы, Путин заявил, что для миллионов людей столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, Москва является флагманом уверенного движения всей страны вперед, способствует укреплению суверенитета и мощи России.

    Путин подчеркнул, что город обладает славной историей и богатыми духовными, культурными и трудовыми традициями. Он отметил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик и уверенно формирует основу для будущих успехов страны.

    Президент также обратил внимание на деятельность команды мэра Сергея Собянина, заявив, что благодаря правильно выбранным приоритетам московские власти добиваются заметных результатов.

    Ранее Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Он также пообещал посетить Национальный космический центр в Москве.

    Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы сообщил о планах посетить новый Национальный космический центр в столице.

    По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».

    «Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.

    В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.

    Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:57 • Новости дня
    Мужчину в Москве задержали за убийство человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве задержали 31-летнего мужчину, который признал свою вину в убийстве оппонента во время конфликта, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел между двумя мужчинами, 31-летний злоумышленник ударил оппонента ножом в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемый уже задержан, он признал свою вину. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

    Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного.

    В июле в Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у маленького сына. Тело убитой он спрятал в диване.

    До этого в том же городе мужчина зарезал оппонента и попытался покончить с собой.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новый медицинский комплекс в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира.

    Открытие совпало с празднованием Дня города Москвы и прошло с участием мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Во время церемонии Собянин доложил президенту о завершении масштабной программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, обеспечивающих медицинское обслуживание практически всего населения Москвы.

    Мероприятие состоялось в рамках визита главы государства в новый Национальный космический центр на западе Москвы.

    Ранее Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр и четыре станции Троицкой линии.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 16:27 • Новости дня
    Путин объявил о планах автоматизации метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва движется к масштабному внедрению автономного транспорта.

    По его словам, после успешных испытаний на улицы города уже вышли беспилотные трамваи, а следующим этапом станет автоматизация работы метро, передает ТАСС.

    Он отметил важность совмещения технологических инноваций с активным строительством новых станций и линий столичного метрополитена. «Сегодня открыты еще четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для двух миллионов москвичей и жителей Подмосковья», – подчеркнул президент.

    Напомним, в субботу Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве.

    В июле власти Москвы озвучили планы по переводу метро на беспилотные поезда.

    Комментарии (0)
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

