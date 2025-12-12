В МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве

МГУ: Морской полярный или тропический воздух сделали зиму в Москве бесснежной

Tекст: Мария Иванова

Аномально тёплая погода и отсутствие устойчивого снежного покрова в Москве этой зимой связаны с приходом морского полярного воздуха из Атлантики и морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Специалисты Метеорологической обсерватории МГУ сообщили, что за сезон снежный покров в Москве полностью сходил уже четыре раза, и каждый эпизод был очень коротким – максимум два-три дня. Высота снежного покрова ни разу не превышала семи см, а зачастую составляла не более одного сантиметра.

В университете отметили: «Причина аномально «жаркого» ноября и начала зимы в Москве – частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень тёплых воздушных масс: морского полярного воздуха из Атлантики или даже морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья».

Эксперты также обратили внимание, что климатическое потепление приводит к росту температуры в различных регионах формирования воздушных масс, что способствует учащению случаев аномально тёплой погоды. В ноябре средняя температура в столице достигла плюс 3,7°C, что на 4,2°C выше нормы по современным климатическим показателям для этого времени года, сообщил ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко.

Исторические данные обсерватории МГУ показывают, что за последние десятилетия дата появления устойчивого снежного покрова стабильно сдвигается на более поздние сроки – примерно на один день в год. При этом рекордно поздние даты его образования зафиксированы в январе 2020 и 2007 годов, а самым ранним стало 22 октября 1973 года.

Отметим, что в пятницу синоптики сообщили о первом серьезном похолодании и метели в Москве.

