«Нафтогаз Украины» сообщил о повреждении объектов в Днепропетровской области
Объекты «Нафтогаза Украины» на территории Днепропетровской области получили серьезные повреждения и разрушения, сообщили в нефтегазовой компании.
Инфраструктурные строения энергетического предприятия серьезно пострадали на востоке страны, передает РИА «Новости».
«Есть повреждения и разрушения», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном заявлении компании «Нафтогаз Украины».
Специалисты организации дополнительно уточнили детали происшествия. По их данным, пострадавшие объекты газовой инфраструктуры располагаются непосредственно на территории Днепропетровской области.
Ранее военкоры сообщили, что Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, предварительно, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань».
В начале мая объекты «Нафтогаза» пострадали в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Несколькими днями ранее газодобывающая инфраструктура этой компании получила повреждения в Харьковской и Житомирской областях.