В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
Глава МИД Эстонии заявил об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уверен, что страны Европы не стремятся вернуться к прежним отношениям с Россией даже после конфликта на Украине.
Отношения между Европой и Россией уже не будут прежними, даже после окончания конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул: «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад». По его словам, среди европейских стран отсутствует серьезное намерение восстанавливать прежние связи с Москвой.
Цахкна также обратил внимание на то, что в Европе существуют сомнения относительно возможности скорого урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, европейские государства не верят в быстрый мир на данных условиях.
В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и отметил, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла стратегию по развитию армии до 2039 года, чтобы создать самую сильную армию в Европе.
Для наращивания военного потенциала Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по производству вооружений.
Эксперты отмечают, что милитаризация Германии вызывает тревогу не только у России, но и у соседних государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Германии вызывают опасения среди европейцев.