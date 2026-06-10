РАН: Работу космической обсерватории «Спектр-РГ» продлят на пять лет

Tекст: Дарья Григоренко

Работа космической обсерватории «Спектр-РГ» будет продлена еще на пять лет. На заседании бюро Совета РАН по космосу было решено, что техническое состояние аппарата позволяет продолжать миссию, передает РИА «Новости».

«Заместителю директора Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) члену-корреспонденту РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года, продлив тем самым срок работы обсерватории ещё на пять лет», – говорится в сообщении академии.

Лутовинов отметил, что за почти семь лет работы ни разу не приходилось переходить на резервный комплект, все системы функционируют штатно.

Обсерватория была запущена в июле 2019 года. За это время аппарат провел восемь полных обзоров небесной сферы, обнаружив более четырех млн рентгеновских источников. Ученые ожидают, что благодаря данным российского телескопа ART-XC каталог объектов расширится до четырех тыс.

Дальнейшие планы включают ультраглубокий обзор центральных областей Галактики, скоординированные наблюдения с другими обсерваториями и высокоточный тайминг пульсаров для создания природного аналога ГЛОНАСС. На борту «Спектра-РГ» находятся два телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис.

Специалисты ядерного центра в Сарове создали материальную часть для установленного на аппарате рентгеновского телескопа ART-XC.

Научный руководитель проекта Рашид Сюняев отправил эту станцию на орбиту с помощью ракеты «Протон-М» в 2019 году.