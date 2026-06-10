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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    15 комментариев
    10 июня 2026, 11:41 • Новости дня

    РАН: Работу космической обсерватории «Спектр-РГ» продлят на пять лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ученые разработают новую научную программу для телескопа, техническое состояние которого позволяет продолжить исследования далеко за пределами гарантийного срока, сообщила Российская академия наук.

    Работа космической обсерватории «Спектр-РГ» будет продлена еще на пять лет. На заседании бюро Совета РАН по космосу было решено, что техническое состояние аппарата позволяет продолжать миссию, передает РИА «Новости».

    «Заместителю директора Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) члену-корреспонденту РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года, продлив тем самым срок работы обсерватории ещё на пять лет», – говорится в сообщении академии.

    Лутовинов отметил, что за почти семь лет работы ни разу не приходилось переходить на резервный комплект, все системы функционируют штатно.

    Обсерватория была запущена в июле 2019 года. За это время аппарат провел восемь полных обзоров небесной сферы, обнаружив более четырех млн рентгеновских источников. Ученые ожидают, что благодаря данным российского телескопа ART-XC каталог объектов расширится до четырех тыс.

    Дальнейшие планы включают ультраглубокий обзор центральных областей Галактики, скоординированные наблюдения с другими обсерваториями и высокоточный тайминг пульсаров для создания природного аналога ГЛОНАСС. На борту «Спектра-РГ» находятся два телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис.

    Специалисты ядерного центра в Сарове создали материальную часть для установленного на аппарате рентгеновского телескопа ART-XC.

    Научный руководитель проекта Рашид Сюняев отправил эту станцию на орбиту с помощью ракеты «Протон-М» в 2019 году.

    9 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нескольких политических объединений Армении добиваются пересмотра итогов недавних парламентских выборов, потребовав пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.

    Центральная избирательная комиссия закавказской республики получила официальные заявления о пересчете результатов голосования на 555 из 2005 участков, передает РИА «Новости».

    Парламентские выборы прошли 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиционные силы неоднократно обвиняли власти в грубом вмешательстве в процесс голосования.

    «Срок подачи заявлений о пересчете голосов истек 9 июня в 11.00. Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также блока «Армения» о пересчете голосов на 555 участках», – говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что процедура пересмотра итогов пройдет в помещениях окружных комиссий. Для обеспечения прозрачности процесса будет организована прямая видеотрансляция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов из-за расхождений в данных.

    Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян пообещал огласить окончательные результаты парламентских выборов 14 июня.

    Недовольные итогами голосования политические объединения смогут обратиться для их пересмотра в Конституционный суд 19 июня.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    @ razvozhaev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара украинского беспилотного летательного аппарата оказалась практически уничтоженной, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.

    Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

    По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является самым посещаемым объектом местного музея-заповедника. Она была создана к 50-летию обороны города художником Францем Рубо и открыта в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны здание также пострадало от огня, но тогда удалось спасти значительную часть полотна, на основе которой панорама была воссоздана к 1954 году.

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    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

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    9 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».

    «В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.

    Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.

    Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».

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    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

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    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян

    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян 20 штуками

    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские законодатели утвердили новые меры по борьбе с кибермошенничеством, ограничив максимальное число банковских карт на одного человека до 20 штук.

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий лимит на количество платежных карт для физических лиц, передает РИА «Новости». Документ, внесенный правительством России в конце прошлого года, является частью второго пакета мер по противодействию киберпреступности.

    Согласно новым правилам, один человек сможет иметь не более 20 карт во всех кредитных организациях страны. Исключения из этого правила сможет устанавливать только совет директоров Банка России. При этом требование об обязательном указании ИНН при выдаче карт было исключено из итоговой версии документа.

    Закон также вводит так называемый «период охлаждения». Банки получают право приостанавливать подозрительные переводы на срок до шести часов даже после подтверждения операции клиентом. Если кредитная организация не заблокирует такой перевод и клиент лишится средств, банк будет обязан возместить ущерб, но только при наличии уголовного дела.

    Депутат Госдумы Илья Вольфсон пояснил суть нововведения: «По аналогии с первым «антифрод» пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. Мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые «дропперские» счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал».

    Парламентарий добавил, что изымать уже выпущенные карты не будут, правило коснется только новых. Для контроля за соблюдением лимита будет создана единая система учета платежных карт под управлением НСПК, куда банки будут передавать соответствующую информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае профильный комитет Госдумы представил второй пакет антимошеннических мер.

    В феврале депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении.

    Прошлой осенью спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин инициировал опрос граждан о введении лимита на банковские карты.

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    9 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки

    Французы устроили массовые протесты после убийства педофилом 11-летней девочки

    Tекст: Мария Иванова

    Более 60 тыс. граждан Франции вышли на улицы из-за гибели 11-летней Лианны от рук предполагаемого педофила, ранее избежавшего наказания.

    Масштабные акции протеста охватили многие города республики в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV. По данным французского МВД, на улицы вышли десятки тысяч неравнодушных граждан.

    «Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки», – сообщают местные СМИ. В Париже около трех тысяч манифестантов собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда, проигнорировав запрет полиции.

    Резонансное дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало волну негодования в обществе. Выяснилось, что главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, но избежал наказания. Теперь французы открыто обвиняют в случившейся трагедии всю систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция Парижа задержала известного певца Патрика Брюэля по делам о сексуальном насилии.

    В конце мая американский суд приговорил жительницу Калифорнии к 35 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 11-летними детьми.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

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    9 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие

    МИД России усомнился в репутации МУС после отстранения Карима Хана

    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие
    @ PETER DEJONG/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Человек, который претендовал на роль главного в мире «борца с безнаказанностью» и инициировал выдачу противоправных «ордеров на арест» нескольких глав государств, в нарушение их иммунитета, сам оказался объектом разбирательства. Так в Правовом департаменте МИД России прокомментировали временное отстранение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

    В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что британский юрист был отстранен от должности на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах. При этом с мая 2025 года он уже не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода, напоминает МИД в своем заявлении. Обвинения в адрес Хана выдвинула в 2024 году одна из его подчиненных. Она заявила о настойчивых домогательствах на протяжении длительного времени и принуждении к совершению сексуальных действий.

    Как отметили в ведомстве, решение о временном отстранении прокурора приняло Бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута после тщательного изучения доклада Управления служб внутреннего надзора ООН. Окончательное решение о дальнейшей судьбе Хана предстоит принять самой Ассамблее, в которую входят 125 государств. Для этого должна быть созвана чрезвычайная сессия.

    В МИД России подчеркнули, что, несмотря на попытки скрыть ситуацию, члены Бюро пришли к выводу о наличии фактических оснований для выдвинутых обвинений. В ведомстве также напомнили, что претензии этического характера ранее предъявлялись и другому бывшему прокурору МУС.

    На этом фоне российская сторона вновь подвергла критике деятельность суда в Гааге. В МИД заявили, что подобные скандалы подрывают доверие к международному уголовному правосудию, а сам МУС назвали структурой, которая «дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия».

    Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора. Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.

    В декабре прошлого года Московский городской суд заочно приговорил этого британского юриста к 15 годам лишения свободы.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске

    Постпред Небензя раскритиковал заседание Совбеза ООН по Старобельску

    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту ВСУ в Старобельске и отметил недоговороспособность киевских властей.

    Небензя выразил возмущение ходом обсуждения в Совбезе ООН теракта в Старобельске, передают «Вести».

    «Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске», – заявил Василий Небензя. Он добавил, что участники встречи не проявили сострадания к погибшим и отрицали очевидные факты.

    Постпред обратил внимание на то, что украинский представитель пытался оспорить присутствие детей в атакованном здании. При этом удар беспилотниками по учебному заведению носил целенаправленный характер. В ночь на 22 мая атаке подверглись корпуса педагогического колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.

    Касаясь темы урегулирования конфликта, Небензя подчеркнул полное отсутствие переговорного процесса на данный момент. По его словам, Киев совершенно не готов идти на компромиссы. Дипломат уверен, что продолжение боевых действий выгодно украинской верхушке, а прекращение конфликта обернется для Владимира Зеленского политической гибелью.

    МИД России передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские государства в двойных стандартах из-за реакции на эту трагедию.

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    10 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом, могли пострадать люди, сообщил глава региона Олег Николаев утром в среду.

    «Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.

    Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.

    Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.

    В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.

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