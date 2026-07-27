Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Мощное землетрясение произошло на севере Чили
Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили
Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.
Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».
По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.
Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.
В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.
В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.
В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.