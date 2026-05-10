Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Чили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в Чили, передает РИА «Новости». По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 02:34 по времени UTC, что соответствует 05:34 по московскому времени. Эпицентр находился в 43 километрах к востоку от города Лебу.

Глубина очага составила 10 километров. Сообщается, что на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали около чилийского города Альто-Осписио. В мае землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе города Саламанка. Несколькими днями ранее сейсмологи зарегистрировали на юге страны мощные толчки магнитудой 6,4.