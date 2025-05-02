Повторное сильное землетрясение потрясло юг Чили и Аргентину

Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности

Американист Ордуханян объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности

Tекст: Андрей Резчиков

«Дональд Трамп не уволил Майкла Уолтца, а перевел на другую должность. Уолтц остается в команде президента США. В отличие от первого срока, Трамп никого не увольняет, а оставляет людей в своей команде. Должность постпреда США при ООН – серьезная, Уолтц становится послом номер один. Может быть, он будет более продуктивен в Нью-Йорке», – считает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук.

Эксперт удивился ажиотажу вокруг перераспределения обязанностей в американской администрации, назвав происходящее «рутинной работой»: «Аналогичные перемещения были при Билле Клинтоне, Джордже Буше – младшем, Бараке Обаме и Джо Байдене. Уолтц не оппонент Трампа, как в свое время были экс-госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Но в данном случае Уолтц и министр обороны Пит Хегсет, которые создали инцидент с мессенджером Signal, подставили Трампа и дали повод», – заметил он.

По его словам, на ситуацию с Уолтцем повлияло множество факторов, не только «Сигналгейт». Среди них экономическая ситуация в стране, внешняя политика и тарифные войны: «Все это, безусловно, влияет. Но если посмотреть на то, что произошло в сухом остатке, то спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который сейчас метит на должность Уолтца, более сильный переговорщик. Он эффективно проявил себя, с точки зрения Трампа».

Американист согласился с тем, что пока госсекретарь Марко Рубио временно исполняет обязанности Уолтца на посту советника Трампа, «ястребы» усилили свое влияние в Белом доме. «Но это ненадолго, тем более процесс урегулирования на Украине сдвинулся. В какой-то степени Трамп расчищает поляну для своего нового ставленника, которым, я полагаю, окажется Уиткофф. Такое назначение станет хорошим противовесом Рубио, который вышел из группы фрондирующих республиканцев или, как их обычно называют, неоконов», – рассуждает эксперт.

По мнению Ордуханяна, в случае если Уиткофф станет советником Трампа по нацбезопасности, «для России это будет хорошая новость». «Гораздо важнее, кого назначат вместо Уолтца и кто станет козырем в рукаве у Трампа. У Уиткоффа хорошие отношения с руководством Ирана и Китая. Но самое главное – у него выстроены отношения с Россией. Если мы в конечном итоге придем к официальному признанию США четырех новых российских территории и Крыма за нами, то в ответ американцы будут ожидать от нас посредничества во взаимоотношениях с Китаем и особенно с Ираном. Трамп заинтересован войти в историю как миротворец», – заметил Ордуханян.

Что касается многочисленных публикаций о том, что сам Уиткофф якобы не заинтересован в должности советника Трампа, то Ордуханян считает эти сообщения «спекуляцией чистой воды». «Либералы пытаются стравить сотрудников администрации Трампа. В особенности делается ставка на разногласия между Рубио и Уиткоффом», – пояснил американист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц занимал пост советника президента США по нацбезопасности около трех месяцев, он будет выдвинут Трампом на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН.

Временно обязанности Уолтца будет исполнять госсекретарь Марко Рубио. Как пишет американская пресса, на этот пост могут рассматривать Стивена Уиткоффа, который не хочет переходить на эту должность.