Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
ФСБ возбудила дело против лидера объединившей британских релокантов организации
ФСБ возбудила дело против создателя Russian Democratic Society Максимовой
В Британии выявили организацию Russian Democratic Society UK (RDS) (признана нежелательной организацией в России), объединяющую российских релокантов для сбора помощи киевскому режиму, ее лидер Ксения Максимова (внесена в список террористов и экстремистов) объявлена в розыск, сообщила ФСБ.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об участии в террористической организации в отношении Ксении Максимовой. Она является организатором и лидером действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society UK (RDS)., сообщили в ФСБ.
«Сразу после начала СВО на Украине указанная гражданка в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK, объединившую вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании», – говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, через RDS Максимова организовала сбор денег, оборудования и иной помощи для киевского режима. Кроме того, организация стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.
Максимова объявлена в федеральный и международный розыск, а Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В настоящее время в отношении нее и ее пособников проводятся следственные действия. ФСБ пообещала продолжить работу по нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном.
В сентябре сотрудники ФСБ задержали охранника посольства Великобритании за подготовку теракта.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Британского Совета».
Российская спецслужба выявила участие этой организации в секретных проектах британской разведки.