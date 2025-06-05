ФСБ сообщила о причастности «Британского совета» к подрывным операциям

Tекст: Вера Басилая

ФСБ заявила, что «Британский совет» (The British Council, признан нежелательной организацией в России) задействуется британскими спецслужбами в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что под видом образовательных, культурных и художественных программ организация участвует в специальных операциях, скрытых под гуманитарной или молодежной деятельностью. В их числе – продвижение молодых политиков и пропаганда западных нетрадиционных ценностей.

ФСБ также выявила преподавателей университетов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей, которые распространяли литературу и пособия с поддержкой ЛГБТ-ценностей (движение признано экстремистским, запрещено в России) по заданию британского фонда, признанного нежелательным в России. Уточняется, что Oxford Russia Fund (деятельность организации запрещена в России) координировал распространение таких материалов.

По данным ведомства, британская неправительственная организация через сеть контактов собирала информацию о внутренней ситуации в России во время спецоперации на Украине, 15 гражданам России вынесены официальные предостережения. Одному из вузов вынесено представление об устранении угроз безопасности, а преподаватель привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ.

В ФСБ добавили, что представители научной среды рассматриваются британской стороной как перспективные объекты для влияния из-за их доступа к молодежи. Ведомство призвало воздержаться от участия в деятельности указанных организаций, напомнив об ответственности за подобные действия.

Генпрокуратура России признала международную организацию The British Council нежелательной. Ведомство обвинило ее в продвижении интересов Британии под видом образовательных программ.