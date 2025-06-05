Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной в России
Генпрокуратура РФ объявила международную организацию The British Council нежелательной, обвинив ее в продвижении британских интересов под прикрытием образовательных проектов.
Генеральная прокуратура признала деятельность международной организации The British Council нежелательной на территории страны, сообщает сайт ведомства.
В официальном сообщении отмечается, что структура, заявляя о независимости, полностью выстраивает свою работу в русле приоритетов британского правительства, подотчетна парламенту Британии и финансируется через МИД этой страны.
В ведомстве подчеркнули, что под прикрытием образовательных и культурных проектов The British Council фактически занимается продвижением британских интересов и ценностей, в том числе в сферах образования, культуры и молодежной политики. Особо отмечается активная поддержка запрещенного в России ЛГБТ-движения, а также реализация инициатив, направленных на дискредитацию российской внутренней и внешней политики.
Генпрокуратура утверждает, что одной из целей организации является «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». В сообщении отмечается, что в партнерстве с другими признанными нежелательными организациями The British Council реализует программу культурного взаимодействия для «сплочения антироссийского прибалтийского сообщества».
Также, по данным прокуратуры, особое внимание уделяется работе с молодежью, в частности через выпускников программы Chevening, организатором которой выступает сама организация.
Как говорится в сообщении, The British Council ставит своей миссией создание «мировой сети агентов британского влияния».
Ранее в мае Генпрокуратура потребовала признать движение «АллатРа» (признано нежелательной организацией) экстремистской организацией и запретить его деятельность в России.
Кроме того Генеральная прокуратура признала австрийскую организацию Association Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM) нежелательной в России.
Международная неправительственная организация Amnesty International также признана нежелательной на территории России из-за поддержки экстремистских организаций и финансирования иноагентов.