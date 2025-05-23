Генпрокуратура потребовала запретить движение «АллатРа» на территории России

Tекст: Мария Иванова

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Верховный суд с иском о признании украинского движения «АллатРа» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России, передает РИА «Новости».

В заявлении Минюста говорится, что слушание дела назначено на 9 июня. Движение и его различные наименования уже внесены в реестр нежелательных организаций в России.

В августе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность «АллатРа» нежелательной, отметив, что ее идеологи склоняли российских граждан к экстремистским действиям. Летом 2024 года в Центре по противодействию экстремизму сообщили, что движение было основано на Украине в 2012 году гражданином Украины Даниловым И.М., ранее связанным с сектой «Белое братство». Ячейки «АллатРа» существуют в 15 российских регионах, крупнейшие – в Москве, Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.

В ноябре 2024 года отмечалось, что за последние два года российские сторонники движения перечислили на его счета деньги, которые затем переводились на Украину через Турцию, Узбекистан и Азербайджан. Для сокрытия деятельности «АллатРа» использует название «Созидательное общество».

По данным материалов, активистам движения внедряются антироссийские идеи, связанные с отказом от развития промышленности, суверенитета над природными ресурсами и изменением основ конституционного строя России в интересах внешних сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Генеральная прокуратура России признала деятельность австрийской организации Association Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM) нежелательной на территории России.

Генпрокуратура также признала международную неправительственную организацию Amnesty International нежелательной из-за поддержки экстремистских организаций и финансирования иноагентов.

Ранее чешская организация Sdruzeni investigativnich novinaru – Fond 19/29, z.s. была признана нежелательной за участие в проектах, направленных против политики России.