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    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза
    ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по Льгову в Курской области
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    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС
    «Северяне» отразили попытку ВСУ прорваться к курскому Горналю
    Силы ПВО сбили за сутки 112 украинских беспилотников
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    Франция направила в Балтийское море корабль электронной разведки
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    3 комментария
    23 мая 2025, 09:41 • Новости дня

    Генпрокуратура потребовала запретить движение «АллатРа» на территории России

    Tекст: Мария Иванова

    Генпрокуратура потребовала признать движение «АллатРа» (признано нежелательной организацией), созданное на Украине и действующее в 15 российских регионах, экстремистской организацией и запретить его деятельность в стране.

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Верховный суд с иском о признании украинского движения «АллатРа» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России, передает РИА «Новости».

    В заявлении Минюста говорится, что слушание дела назначено на 9 июня. Движение и его различные наименования уже внесены в реестр нежелательных организаций в России.

    В августе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность «АллатРа» нежелательной, отметив, что ее идеологи склоняли российских граждан к экстремистским действиям. Летом 2024 года в Центре по противодействию экстремизму сообщили, что движение было основано на Украине в 2012 году гражданином Украины Даниловым И.М., ранее связанным с сектой «Белое братство». Ячейки «АллатРа» существуют в 15 российских регионах, крупнейшие – в Москве, Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.

    В ноябре 2024 года отмечалось, что за последние два года российские сторонники движения перечислили на его счета деньги, которые затем переводились на Украину через Турцию, Узбекистан и Азербайджан. Для сокрытия деятельности «АллатРа» использует название «Созидательное общество».

    По данным материалов, активистам движения внедряются антироссийские идеи, связанные с отказом от развития промышленности, суверенитета над природными ресурсами и изменением основ конституционного строя России в интересах внешних сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Генеральная прокуратура России признала деятельность австрийской организации Association Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM) нежелательной на территории России.

    Генпрокуратура также признала международную неправительственную организацию Amnesty International нежелательной из-за поддержки экстремистских организаций и финансирования иноагентов.

    Ранее чешская организация Sdruzeni investigativnich novinaru – Fond 19/29, z.s. была признана нежелательной за участие в проектах, направленных против политики России.

    22 мая 2025, 12:14 • Новости дня
    ВЦИОМ: 82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи

    Tекст: Вера Басилая

    Каждый второй россиянин знаком с платформой «Россия – страна возможностей», 82% считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи, а 70% уверены в наличии таких условий в своем регионе, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Как сообщается на сайте ВЦИОМ, уровень информированности о платформе «Россия – страна возможностей» за последние пять лет значительно вырос: сейчас о ней знают 46% россиян, что почти в полтора раза больше, чем в 2020 году.

    Пик интереса к проектам пришелся на 2019 год, а в последующие годы показатель держался на уровне 61-69%, что, по мнению ВЦИОМ, говорит о закреплении платформы как узнаваемого и авторитетного бренда.

    ВЦИОМ отмечает, что 82% россиян считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи, а 70% уверены в наличии таких условий в своем регионе. За пять лет этот показатель увеличился в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

    При этом 66% опрошенных убеждены, что проекты платформы «Россия – страна возможностей» способствуют самореализации молодежи.

    Более двух третей респондентов (68%) хотели бы, чтобы их дети или внуки принимали участие в проектах платформы.

    В опросе 16 мая приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

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    22 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области, что привело к уничтожению ключевых элементов системы, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В результате удара были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    По аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16,  также был нанесен удар.

    Минобороны России заявило о поражении более 30 установок Patriot на Украине.



    Коментарии (15)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать боевые самолеты целыми эскадрильями

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая российская ракета Р-37М, поступающая на вооружение российской армии, способна уничтожать вражеские самолеты целыми эскадрильями, сообщает Military Watch Magazine.

    В случае установки ядерных боеголовок в Р-37М эта ракета, запущенная с истребителя, может уничтожать целые эскадрильи вражеских целей, залпы крылатых ракет или большие рои беспилотников, передает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Каждый МиГ-31БМ или истребитель Су-35 сможет нести по четыре такие ракеты. Вес боеголовки Р-37М составляет 60 кг, это примерно втрое тяжелее стандарта для ракет класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский военный эксперт Бойко Николов указывал, что эти ракеты могут использоваться и в обороне, комплексы С-400 и истребители с Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16

    Коментарии (21)
    22 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Комик Александр Ревва получил российское гражданство
    Комик Александр Ревва получил российское гражданство
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший участник Comedy Club Александр Ревва, проживавший в Испании, получил российское гражданство, следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

    Александр Ревва, известный по выступлениям в Comedy Club, получил гражданство России, передает ТАСС. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, где указано, что Ревва «зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки».

    Также в документе отмечено, что артист оформился как индивидуальный предприниматель 23 июня 2022 года.

    Ревва родился в Донецке и, согласно действующему законодательству, имел право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году Ревва опубликовал в соцсетях пост антивоенного содержания и покинул Россию, отправившись в Испанию. Позже он вернулся и больше не делал публичных политических заявлений.

    Ранее Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года».

    Также сообщалось, что певица Ани Лорак обновила украинский паспорт и выехала из России в другие страны.

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    22 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой проверить российского комика Александра Ревву на предмет законности получения гражданства.

    Бородин предложил проверить юмориста Александра Ревву на предмет законности получения российского гражданства, передает «Абзац». По его словам, вопросы вызывает не только сам факт выдачи паспорта, но и предполагаемая дружба комика с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также возможное наличие у Реввы второго паспорта.

    Бородин заявил: «Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За все время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет».

    Эксперт отметил, что, по его уверенности, у Реввы есть второе гражданство, а члены его семьи могут проживать за рубежом. По мнению Бородина, российские артисты должны поддерживать страну в непростое время, а получение паспорта не обязательно свидетельствует о лояльности. Он добавил, что сегодня будет подано официальное обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения гражданства и наличие украинских документов.

    Кроме того, Бородин напомнил, что семья Реввы рассказывала о многолетнем отсутствии финансовой поддержки со стороны артиста, а также о том, что он не оказывал помощь Донбассу. По словам чиновника, все заработанные в России средства комик тратил на отдых за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Ревва получил российское гражданство согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва родился в Донецке в 1974 году.

    Коментарии (30)
    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    22 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Володин упрекнул коммунистов за переименование Сталинграда
    Володин упрекнул коммунистов за переименование Сталинграда
    @ Федор Кислов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил коллегам о сносе памятников Сталину и переименовании Сталинграда, призвав покаяться за утрату исторического наследия.

    Володин выступил в Госдуме с критикой в адрес коллег из Компартии. Он напомнил, что памятники Сталину были снесены, а Царицын, переименованный в Сталинград, затем стал Волгоградом. По словам Володина, «если вы пересмотрели роль Сталина, тогда покайтесь», передает «Московский комсомолец».

    Спикер Госдумы также упомянул, что памятники Ленину сохранились благодаря статусу федеральных объектов культурного наследия, в отличие от памятников Сталину. Он отметил, что разрушение церквей и превращение храмов в зернохранилища также было делом коммунистов, после чего, по его словам, теперь восстанавливать уже нечего.

    В минувший четверг общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    30 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    22 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На судостроительном заводе в Чхонджине произошла крупная авария при спуске нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн, что вызвало нарекания Ким Чен Ына по поводу халатности руководства.

    Серьезная авария произошла в КНДР 21 мая при спуске на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн на судостроительном заводе в Чхонджине, передает РИА «Новости».

    На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. ЦТАК сообщает, что из-за небрежного руководства и ошибок в управлении процессом не была обеспечена параллельность движения платформы. Из-за этого корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, в результате чего судно село на мель. В некоторых местах корпус корабля получил повреждения, нарушившие его баланс, а носовая часть осталась на стапеле.

    «Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это – серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью», – приводит слова лидера публикация агентства.

    Виновными в произошедшем он назвал руководство Отдела оборонной промышленности ЦК партии, Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работников завода. Ким Чен Ын предупредил, что ответственность этих лиц будет рассмотрена на предстоящем июньском пленуме ЦК партии.

    Лидер КНДР также заявил, что восстановление эсминца – вопрос престижа и авторитета государства, и распорядился завершить все работы до пленума в июне. Кроме того, он дал поручения провести тщательное расследование аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием. Загадочный корабль ВМС КНДР заставил понервничать даже США. Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

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    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    22 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного за заслуги перед Россией

    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров был удостоен высшей российской награды на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Президент России Владимир Путин вручил орден святого Апостола Андрея Первозванного министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

    Лавров был награжден указом президента 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Путин отметил его преданность России и готовность отстаивать интересы страны в любой ситуации.

    Президент подчеркнул, что талант, опыт, знания и интеллект Лаврова принесли ему уважение как внутри страны, так и за рубежом, в том числе среди геополитических оппонентов.

    По словам Путина: «Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов».

    Глава государства добавил, что в основе этого признания лежат преданность Лаврова России и готовность твердо защищать интересы страны в любых условиях. Путин также отметил многолетний и напряженный труд Лаврова на благо Отечества.

    На церемонии были вручены высшие государственные награды около 20 гражданам, включая военнослужащих, космонавтов, представителей культуры, медицины, промышленности и многодетных матерей. Мероприятие стало первой подобной церемонией в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Лавров также получил орден святого благоверного князя Александра Невского I степени за значительный вклад в укрепление церковно-государственных отношений.

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    22 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело
    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Волгограде на Мамаевом кургане внутри монумента «Родина – мать зовет!» найдено человеческое тело, сообщили источники в экстренных службах Волгоградской области.

    Тело принадлежит одному из туристов, уточнили собеседники РИА «Новости».

    Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили о проведении проверки по факту обнаружения тела. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

    В октябре 2023 года в Красноярском крае турист погиб, сорвавшись с 20-метровой скалы национального парка «Красноярские Столбы».

    Коментарии (8)
    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

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    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Венгрия добила мечту глобалистов на своей территории

    Парламент Венгрии утвердил выход страны из МУС – Международного уголовного суда, который пытался преследовать руководство России и Израиля. За проголосовали 134 депутата, против всего 37. Это должно стать началом конца для МУС: за венграми стоит сила, ради обслуживания интересов которой и был создан этот «международный суд». Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Русские идут!

      На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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