Генпрокуратура признала Fond 19/29 из Чехии нежелательной организацией

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура России признала деятельность чешской организации Sdruzeni investigativnich novinaru – Fond 19/29, z.s. нежелательной на территории страны, сообдщается на сайте ведомства. Организация была создана в Чехии в июле 2015 года для продолжения работы российского «Фонда поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29», ликвидированного в 2016 году.

Чешский фонд входит в «Глобальную сеть журналистов-расследователей» из США, чья деятельность уже ранее была признана нежелательной в России. Помимо этого, организация является членом «Форума гражданского общества Россия – ЕС» и сотрудничает с «Сетевым объединением журналистов-расследователей» с Украины, которые также признаны нежелательными на российской территории.

Официально фонд ставит целью «обеспечение условий для беспрепятственной работы журналистов» и поддержку представителей СМИ в их расследованиях. Однако, по данным Генпрокуратуры, на самом деле деятельность фонда направлена на дискредитацию России, в том числе посредством публикаций в интернете и реализации проектов против политики страны.

Ранее Генпрокуратура признала американскую организацию Hope Harbor Society нежелательной на территории страны из-за поддержки антироссийских протестов и сбора средств для ВСУ.

Кроме того Генпрокуратура признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной в связи с финансированием организацией из бюджета Японии и продвижением идей о передаче Курильских островов.

А до этого Генеральная прокуратура России приняла решение признать деятельность Elton John AIDS Foundation нежелательной на территории страны из-за акцента на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).