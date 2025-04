Генпрокуратура запретила деятельность фонда Элтона Джона в России

Генпрокуратура запретила деятельность фонда Элтона Джона Elton John AIDS Foundation в России

Tекст: Мария Иванова

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, деятельность неправительственной организации Elton John AIDS Foundation признана нежелательной в России.

Организация была основана британским музыкантом Элтоном Джоном в 1992 году в США и позднее в 1993 году зарегистрирована в Великобритании. Основной целью фонда является поддержка объединений по борьбе со СПИДом среди уязвимых групп, включая ЛГБТ и наркозависимых, а также преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных.

Генпрокуратура отмечает, что фонд сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, изменении пола и западных семейных моделей. Кроме того, он негативно оценивает политику стран, защищающих духовно-нравственные ценности, и участвует в информационной кампании Запада против России, начатой с начала специальной военной операции.

Фонд сотрудничает с некоммерческими организациями в России, которые выполняют функции иностранных агентов. Генпрокуратура подчеркивает, что это сотрудничество и деятельность фонда направлены на подрыв традиционных ценностей в стране.

Напомним, ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни в России.

Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность бельгийской организации Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth на территории страны. Кроме того ведомство признало нежелательной деятельность норвежской организации The Independent Barents Observer AS, владеющей изданием The Barents Observer, из-за антироссийской направленности материалов.