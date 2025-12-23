Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.10 комментариев
Депутат Стенякина сообщила о двух индексациях выплат работающих пенсионеров
Пенсии россиян, не прекращающих трудовую деятельность, увеличат в январе 2026 года на 7,6%, а в августе дополнительная прибавка составит до трех пенсионных баллов, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Новое повышение коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Процедура будет проходить автоматически, без необходимости подачи заявлений, передает ТАСС.
«С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», – отметила она.
В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а максимальная прибавка за три балла в августе достигнет 470,28 рубля в месяц.
Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновили с 1 января 2025 года по инициативе президента России. До этого времени, с 2016 по 2024 годы, эта мера была заморожена. В неработающем статусе пенсионерам полностью включат индексации прошедших лет.
Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшему увеличению пенсий на совещании с вице-премьерами. В России работает более 7,3 млн пенсионеров, а наиболее значительное их число зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
