Депутат Стенякина сообщила о двух индексациях выплат работающих пенсионеров

Tекст: Катерина Туманова

Новое повышение коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Процедура будет проходить автоматически, без необходимости подачи заявлений, передает ТАСС.

«С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», – отметила она.

В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а максимальная прибавка за три балла в августе достигнет 470,28 рубля в месяц.

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновили с 1 января 2025 года по инициативе президента России. До этого времени, с 2016 по 2024 годы, эта мера была заморожена. В неработающем статусе пенсионерам полностью включат индексации прошедших лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшему увеличению пенсий на совещании с вице-премьерами. В России работает более 7,3 млн пенсионеров, а наиболее значительное их число зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года. Депутат Стенякина напомнила части пенсионеров о двойных выплатах в декабре. Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости.