Депутат Стенякина напомнила части пенсионеров о двойных выплатах в декабре

Tекст: Катерина Туманова

«Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату – 17 815,4 рублей. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке», – рассказала она РИА «Новости».

Также в декабре 2025 года отдельная категория пенсионеров получит сразу две страховые пенсии: первую выплатят в начале месяца, вторую – в конце. К такому порядку приведет совпадение дат выплат с новогодними каникулами, когда банки и соцфонды будут закрыты с 31 декабря по 11 января.

По словам Стенякиной, только пенсионеры, обычно получающие выплаты в первые 11 дней месяца, могут рассчитывать на досрочное получение январской пенсии в декабре.

«Двойная выплата – это разовая мера, которая не является дополнительной пенсией», – подчеркнула она.

Депутат уточнила, что январской отдельной выплаты в 2026 году не будет – она поступит в конце декабря 2025 года с индексацией на 7,6%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Виноградов объяснил, как повышение минимального размера оплаты труда в 2026 году может отразиться на пенсионных выплатах.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о досрочной выплате некоторых видов пенсий в декабре. Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.