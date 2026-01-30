Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского* (включен в список иноагентов России), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.
Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.
Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.
Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».
Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом