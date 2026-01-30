Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России

Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах

Хинштейн рассказал о переломах ребер, позвоночных отростков и бедренной кости

Tекст: Валерия Городецкая

«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.

Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.

Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.