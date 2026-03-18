В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Мэр Сочи Прошунин попросил оставить детей дома из-за угрозы БПЛА
Родителям в Сочи не следует отправлять детей в образовательные учреждения, чтобы исключить нахождение на улице в опасный период, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Прошунин обратился к горожанам с просьбой оставить дома воспитанников детских садов, школьников и студентов на время опасности ударов беспилотников, передает ТАСС.
Хотя учебные заведения готовы к приему учащихся и оборудованы укрытиями, пребывание на открытом воздухе создает дополнительные риски.
Ранее в среду в сочинском аэропорту временно приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
На прошлой неделе Прошунин также рекомендовал жителям не отправлять детей в образовательные учреждения из-за угрозы атаки беспилотников.