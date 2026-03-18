В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Пасынок музыканта Намина признался в убийстве бабушки и брата
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко на заседании Мособлсуда полностью признал вину в убийстве родной бабушки и сводного брата, сообщил неназванный участник процесса.
Ткаченко в среду в ходе допроса заявил, что признает свою вину полностью, сказал собеседник ТАСС.
Ранее в суде был допрошен близкий друг подсудимого. Он сообщил, что Ткаченко дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в психиатрическом медучреждении, а к суицидальным мыслям его подтолкнули одиночество и тяжелое расставание с девушкой, которое, по словам свидетеля, сильно изменило его жизнь.
Напомним, защита подсудимого заявила о нахождении Ткаченко в состоянии аффекта в момент убийств. Осенью прошлого года Мособлсуд признал музыканта Стаса Намина потерпевшей стороной.