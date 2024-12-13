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    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом» и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя», – заявил генерал Роберт А. Раш.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

    10 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»

    TNI: Единственной защитой от «Орешника» может стать комплекс THAAD

    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская ракета «Орешник» может быть перехвачена только системой THAAD, способной перехватывать гиперзвуковые цели, заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Противоракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели, указал Вайхерт в статье для The National Interest, передает «Лента.ру».

    По словам эксперта, США и их союзники располагают ограниченным количеством этих систем. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами Америки и сложностями в оборонно-промышленной базе.

    Даже наличие THAAD не гарантирует перехват новой ракеты. Батарея комплекса включает шесть самоходных пусковых установок, по восемь противоракет каждая, радар и оборудование для управления огнем и связи.

    Система может перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за ее пределами. Однако из-за ограниченного количества и распределения систем THAAD по миру, вероятность их использования против «Орешника» остается низкой.

    Президент России Владимир Путин указывал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника». Он пояснял, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков, у США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник», однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, подчеркнул он.

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    11 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом

    МИД назвал американский кредит Киеву на 20 млрд долларов за счет активов России «банальным грабежом»

    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кредит США режиму на Украине в 20 млрд долларов за счет замороженных активов России Москва расценивает как «банальный грабеж», у России есть возможности для ответного изъятия западных активов, заявил российский МИД.

    «Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    По мнению Москвы, такие действия не помогут Украине исправить ее экономическое положение. Министерство также отметило, что такие действия наносят ущерб мировой финансовой системе, зависящей от доллара как глобальной резервной валюты.

    Россия подчеркнула, что имеет достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия западных активов, находящихся в ее юрисдикции, с целью их использования для развития промышленного потенциала и инфраструктурных проектов.

    В МИД России также критически оценили политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, в стремлении ввести антироссийские санкции, игнорирует негативные экономические последствия для США, такие как рост государственного долга и финансовых пузырей.

    МИД подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал. В заявлении отмечается, что «воровство российских активов» лишь усилит дестабилизацию и так уже уходящего в прошлое «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов; Украина озвучила условия получения Киевом кредита; The New York Times предполагает, что Дональд Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов после вступления в должность президента США.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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