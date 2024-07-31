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    31 июля 2024, 12:40 • В мире

    США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая

    США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются догнать Россию и Китай в сфере гиперзвукового оружия. Западные СМИ сообщают, что Пентагон начал очередные испытания, хотя предшествующие циклы зачастую оборачивались неудачей. С какими проблемами американцы сталкиваются на этом пути, почему в ближайшее время им, скорее всего, удастся их преодолеть и что это означает для России?

    Армия и ВМС США недавно провели испытания гиперзвукового оружия. Однако были ли они успешными и какой именно комплекс применялся, официально не уточняется. Как пишет портал The Warzone со ссылкой на Пентагон, тестирования состоялись на мысе Канаверал во Флориде, предположительно, 25 июля.

    «Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. Были собраны важные данные о производительности оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании гиперзвукового оружия», – отметили в военном ведомстве.

    По некоторым данным, речь может идти об испытании ракеты Dark Eagle, также известной как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Боеприпас является частью единственной известной совместной программы армии и флота США по гиперзвуковому оружию, которая реализуется с 2019 года.

    Публично модель дальнего гиперзвукового оружия представили в 2020 году. Армия планировала развернуть первую батарею LRHW к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен. При этом предыдущие испытания гиперзвукового оружия США несколько раз сталкивались со сложностями.

    В 2023-м три раунда испытаний были отменены из-за проблем с пусковой установкой. Весной 2024-го прошли новые тестирования, завершившиеся успешно. Запуск ракеты осуществили со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, напоминает РБК.

    Любопытно и то, что в 2026 году США планируют разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Как сообщали в Вашингтоне, в перечень вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

    «Что касается гиперзвука, то он у американцев пока отсутствует. Штаты серьезно отстали в разработке этого вооружения по сравнению с Россией или Китаем. Но если США его доработают, то мы столкнемся с гиперзвуковым ракетным комплексом Dark Eagle, дальность полета которого превышает три тысячи километров», – отмечал в этой связи директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    В экспертном сообществе отмечают, что США имеют все шансы на успешное окончание процесса разработки гиперзвуковых вооружений. При этом специалисты призывают серьезно отнестись к начинаниям Вашингтона. Долгое время американцы не уделяли должного внимания данной сфере, но учитывая их научно-технический потенциал, Штаты могут в кратчайшие сроки нагнать Россию и Китай.

    «Отставание Вашингтона от Москвы и Пекина в сфере гиперзвуковых вооружений продиктовано несколькими причинами. Самое главное: наши страны преследуют разные цели. Москва в свое время разработала комплекс «Авангард», который был создан как средство доставки ядерного оружия. Это диктовало совершенно иные требования к точности», – сказал Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    «Для США эта задача решалась с помощью обычных боеголовок. К тому же Вашингтон в целом достаточно долгий период истории не испытывал огромного интереса к созданию стратегических систем. Сегодня же Россия и Китай уже успели обзавестись серьезными гиперзвуковыми моделями вооружений. Соответственно, приоритет данного направления инженерной мысли повысился сам по себе», – отмечает он.

    «При этом к текущему испытанию Штаты шли достаточно долго.

    Полноценного развертывания, вероятно, придется подождать, поскольку до этого американцы имели целый ряд неудачных тестирований. Ракета, разрабатываемая Вашингтоном, будет одновременно и морского, и наземного базирования в контейнерном исполнении», – акцентирует собеседник.

    «Однако детальных характеристик устройства они до сих пор не публиковали. Но уже в ближайшие годы США могут нагнать отставание от России и Китая. Интерес к данной сфере в Америке большой, а сомневаться в их научно-техническом потенциале не приходится. При этом производство планирующих крылатых гиперзвуковых блоков остается дорогостоящим процессом», – подчеркивает эксперт.

    По его мнению, Штаты будут последовательно развивать собственную гиперзвуковую сферу. «Сперва появятся отдельные батареи, затем перейдут к морским носителям. Те сроки, которые были анонсированы в случае размещения боеголовок в Германии, а именно 2026 год, свидетельствуют о том, что процесс создания вооружений протекает медленнее, чем того хотелось бы американцам», – считает он.

    «Первым местом развертывания новых средств поражения станут сами Штаты. Затем ракеты доставят на Гавайи. То есть внимание Вашингтона в этом плане в первую очередь фокусируется на Тихом океане.

    До ФРГ данные технологии доберутся в последнюю очередь. Однако пробных операций в немецких регионах уже в следующем году исключать не стоит», – уточняет собеседник.

    Тем не менее, отмечает он, говорить об однозначном отставании США от России и Китая достаточно сложно. «В количественном отношении они, скорее всего, нас не обгонят. Качественный же аспект остается под вопросом. Но в сфере географии развертывания у них сохраняется преимущество. То есть у каждой страны имеются свои преимущества и недостатки», – добавляет эксперт.

    «Однако в опыте боевого применения и ежедневной эксплуатации гиперзвуковых вооружений Вашингтону Москву не нагнать. Чтобы нивелировать данное отставание, США уже развернули ряд пробных макетов, к работе с которыми постепенно привлекают американских военных. Но опыт, сопоставимый с использованием этой технологии на полях СВО, у них будет отсутствовать», – указывает Стефанович.

    Недооценивать американский научно-технический потенциал действительно опасно, считает военный эксперт Максим Климов. «Да, в Америке наблюдается серьезное падение инженерного образования, что замедляет процесс разработки гиперзвукового оружия. Но стоит отметить, что данные системы сейчас имеют для Вашингтона ту же принципиальность, что для Москвы и Пекина», – дополняет он.

    «Штаты и так обладают большим спектром средств поражения.

    Напомню, что в качестве противокорабельных ракет они сознательно сделали выбор в пользу сверхзвуковых орудий, поскольку это позволяет оснастить носители большим боекомплектом. Тем более у США достаточно неплохие системы разведки и целеполагания, что крайне важно для работы в данном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Однако в сфере гиперзвуковых устройств американцы столкнулись с неожиданной проблемой: неоптимальный разъем ячейки вертикального пуска. Создавалась она путем развития торпедного оружия ХХ века. И если для тех же ракет Tomahawk принятые нормы служили неплохо, то впоследствии они сыграли с США злую шутку», – замечает эксперт.

    «Для гиперзвуковых боеприпасов они не подходили, что поставило перед Вашингтоном дополнительные вызовы при разработке новых орудий. Тем не менее Штаты прикладывают немало усилий для развития на данном направлении. Что касается Германии, то размещение здесь гиперзвуковых систем для Америки безальтернативно, поскольку в этом плане Пентагон руководствуется целью создания условий для нанесения по России обезоруживающего превентивного удара», – считает он.

    «Конечно, до 2026 года США могут и не уложиться. Однако рано или поздно вооружения в ФРГ будут поставлены. Кроме того, Вашингтон попытается протащить ракеты и в другие регионы Европы, в связи с чем нам нужно крайне пристально следить за будущими формулировками по мирным договоренностям. Также Штаты постараются развернуть орудия на островах в Тихом океане для сдерживания КНР», – заключил Климов.

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