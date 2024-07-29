Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
В США сообщили об испытании гиперзвукового оружия
Американский военный чиновник сообщил об испытании гиперзвукового оружия на мысе Канаверал
На базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде состоялось испытание гиперзвукового оружия, сообщил американский военный чиновник, не уточнив, был ли запуск успешным.
Чиновник заявил, что военные провели «испытание обычной гиперзвуковой системы», которое является значимым шагом в создании «оперативной гиперзвуковой технологии». По его словам, испытание позволило получить важные данные, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что США проведут испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW) представили в 2020 году. Армия планировала развернуть первую батарею LRHW к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.