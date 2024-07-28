  • Новость часаЭксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    21 комментарий
    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня

    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком

    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут  важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Росси будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время, канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканал Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями, заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказа от размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

    Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    26 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На опубликованном ФСБ видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказывает, что согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов.

    В ходе допроса Серебряков заявил, что связался с СБУ еще в феврале 2023 года, он постоянно держал связь с мужчиной, который представился Ильей и один раз встретился с ним в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    26 июля 2024, 01:32 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что фотографировал по заданию СБУ пусковые установки «Искандер», а также оставил рюкзак на железнодорожной станции, где позже произошел взрыв.

    Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

    «Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

    Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

    Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

    Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

    По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

    Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

    «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

    При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

    Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

    «Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

    Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

    «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

    Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.

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    26 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman

    Песков: Посольство США не отреагировало на акцию Shaman у своего здания

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг-концерт певца Shaman (Ярослав Дронов) у своего здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Они никак не реагируют», – ответил Песков на вопрос о реакции посольства США на митинг, передает ТАСС.

    По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом.

    Песков также заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

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    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

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    27 июля 2024, 07:42 • Новости дня
    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о желании получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна гарантировать, что российские активы останутся замороженными в течение длительного периода, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Йеллен, США хотят получить от европейцев «гарантии того, что активы будут заморожены в течение длительного периода», передает РИА «Новости».

    Напомним, Йеллен также сообщила, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет российских активов.


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    26 июля 2024, 09:33 • Новости дня
    Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота

    На Камчатке подняли флаг и приняли новейший ледокол «Евпатий Коловрат»

    Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот (ТОФ) новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» прошла на Камчатке, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников.

    По его словам, в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага новейшего корабля ледового класса «Евпатий Коловрат», построенного на судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге, передает РИА «Новости».

    В корабельный состав Тихоокеанского флота также приняли рейдовый катер «РК-2188».

    Напомним, 12 июля в Петропавловске-Камчатском завершились государственные испытания построенного для Тихоокеанского флота ледокола «Евпатий Коловрат».

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    28 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Трагедия, произошедшая на Голанских высотах, укрепляет позиции Израиля. Тель-Авив получает возможность сместить акценты с противостояния в Секторе Газа на противоречия, нарастающие между ЦАХАЛ и «Хезболлой», сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», –  сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

    «Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

    «При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.

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    27 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    В МИД заявили, что не слушают заявлений Зеленского о «готовности к переговорам»

    Глава МИД Лавров заверил, что не слушает заявления Зеленского о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    По словам министра, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не первый раз говорит о готовности к переговорам, однако потом снова начинает говорить противоположные вещи, передает ТАСС.

    «Совсем недавно они говорили про переговоры… Я их не слушаю, честно говоря», – отметил Лавров.

    Ранее сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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    27 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских беспилотников нанести удар по Рязанской области.

    На видеокадрах заметно, как украинский беспилотник, сделав крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

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    27 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине

    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.

    «Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.

    Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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