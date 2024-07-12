Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

  • Новость часаНа месте крушения Superjet 100 в Подмосковье нашли два черных ящика
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Жена командира разбившегося Superjet рассказала о последнем разговоре с мужем
    Окружение Клинтона и Обамы готовит заговор против Байдена
    Названа дата отправки Макроном в отставку премьера Франции Атталя
    Названа основная версия крушения Superjet в Московской области
    Белоусов и глава Пентагона Остин провели второй разговор за месяц
    Финансирование предвыборной кампании демократов остановили до замены Байдена
    В ВС России начали поставлять карабины для борьбы с дронами
    Совершавший испытательный полет SSJ New успешно сел в Раменском
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 20:00 • Общество

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Эксперты: Россия способна создать ракету средней дальности за несколько месяцев

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Анпилогов,
    Алёна Задорожная

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия?

    В четверг Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км. Как пишет Reuters, соглашения – «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в результате боевых действий на Украине.

    В то же время Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отмечает, что соглашение пока предусматривает лишь намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным газеты, четверка стран ЕС планирует разработать конвенциональный комплекс (то есть не ядерный) с радиусом действия более 1 тыс. км для «сдерживания России».

    В настоящее время Франция производит крылатые ракеты дальностью до 500 км (ASMP-A) и 1 тыс. км (MdCN) воздушного и морского базирования соответственно. Вместе с Британией Франция также производит хорошие известные в России ракеты воздушного базирования Storm Shadow дальностью до 560 км.

    В то же время Германия вместе со Швецией производят ракеты воздушного базирования Taurus (более 500 км) и ракету наземного базирования JFS-M (до 499 км). Италия совместно с Францией и Великобританией производят ракеты FC/ASW (до 300 км). В Польше крылатые ракеты не производятся, напоминает «Коммерсант».

    При этом ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США приступят к размещению дальнобойных ракетных вооружений на территории Германии с 2026 года. В перечень вооружений войдут ракета SM-6 (морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Эскалация вокруг этой темы началась еще в апреле.

    Позже президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира. Также он заявил о готовности России начать производство ракет соответствующего класса.

    Предыстория проблемы

    Заявление Путина стало закономерным сценарием событий в этом сегменте ракетных вооружений. Состояние дел «вокруг и около» РСМД на протяжении последних 40 лет определялось советско-американским договором о ликвидации ракет такого класса. На протяжении практически 30 лет ДРСМД был одним из краеугольных камней международной системы безопасности.

    В июле 2014 года США официально, на уровне глав государств обвинили Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. Речь шла об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер». По заявлению американской стороны, она имела дальность более 500 км, что превосходило разрешение ДРСМД.

    США заявляли, что ракета 9М729 была создана на базе крылатой ракеты большой дальности C-10 «Гранат», которую СССР в наземном варианте снял с боевого дежурства и уничтожил согласно требованиям ДРСМД. Дальность С-10 действительно составляла около 2500 км в варианте комплектации ее ядерной боевой частью мощностью в 200 кт.

    Однако на самом деле крылатая ракета 9М729 является сухопутной версией крылатой ракеты семейства «Калибр». От морского варианта «Калибра» наземная 9М729 отличается только тем, что она на один метр короче. В результате ее дальность в случае оснащения конвенциональной осколочно-фугасной боевой частью массой в 480 кг составляет разрешенные 500 км.

    В итоге США в феврале 2019 года объявили о выходе из ДРСМД. При этом в самих США процесс разработки новых ракет средней и меньшей дальности был запущен еще в ноябре 2017-го, за полтора года до официального выхода из договора. Конгресс США одобрил выделение 58 млн долларов на разработку новой ракеты средней дальности наземного базирования.

    В маневрах Balikatan 2024, прошедших на Филиппинах в мае этого года, США впервые показали свой новый пусковой комплекс Typhon. Эта установка представляет собой адаптированный для наземных условий вертикальный морской пусковой контейнер Mk-41, способный запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты SM-6 с дальностью в 460 км.

    Напомним, что расстояние от Филиппин до Китая составляет порядка 1300 км, а до спорных островов архипелага Спратли – лишь около 700 км. Фактически под удар Typhon, уже установленного в ходе Balikatan 2024 на Филиппинах, подпадают ключевые морские региональные коммуникации Китая, равно как и крупные портовые города и военно-морские базы НОАК на юго-восточном побережье.

    С высокой вероятностью, в том числе данные Typhon и могут быть размещены в ФРГ. В свою очередь, SM-6 легко достреливают до Калининградской области, в частности, Балтийска, главной базы Балтийского флота ВМФ РФ. А наземные Tomahawk достигают из Германии и Воронежа, и Рязани, и Севастополя.

    Зачем Европе своя ракета?

    Возникает вопрос: если США намерены разместить свои РСМД в Европе, тогда зачем четверке стран ЕС заниматься разработкой аналогичных систем? По мнению экспертов, это позволит европейцам и американцам сделать новый шаг в унификации и стандартизации РСМД внутри НАТО, что расширит ударные возможности.

    Такая унификация позволит добиться взаимозаменяемости ракет и установок соответствующего класса, что упростит управление комплексами в случае реальных боевых действий. Также стоит ожидать унификации программного обеспечения для этих комплексов и подготовки специалистов.

    Еще один вопрос – потянет ли Европа решение этой задачи финансово? По мнению германского политолога Александра Рара, столь амбициозная цель вполне по силам странам ЕС: «Они ее достигнут, потому что в европейском обществе нет протестов против военизации, нет движения за мир. А если оно и появится, то местные политики и СМИ немедленно дискредитируют его как «агентуру Кремля».

    Он считает, что «европейское производство собственных крылатых ракет и другого вида вооружений, по оценкам западных экспертов, может полностью реализоваться к 2027-2028 годам».

    Чем ответит Россия?

    Вернуть в 9М729 некогда «отрезанный» у нее метр длины и, как следствие, уравнять ее по возможностям с морским 3М14 «Калибром» – дело нехитрое. То же самое, скорее всего, будет оперативно сделано и с пусковым шасси ОТРК «Искандер», чтобы удлиненная 9М729 штатно становилась как на модернизированное колесное пусковое шасси, так и на транспортно-заряжающую машину. Все эти конструкторско-технологические задачи реально решить в предельно сжатые сроки. Речь о месяцах, если не неделях.

    Кроме того, из «конструкторской подсобки» можно извлечь приостановленную, но при этом прошедшую практически весь комплекс испытательных пусков ракетную систему «Рубеж» с ракетой 15Ж67, развернутую на малогабаритном шестиосном шасси МЗКТ-792911. Этот комплекс был испытан в начале 2010-х годов как «малогабаритная МБР».

    Официальная дальность была заявлена в районе 6500 км, но сделать из «Рубежа» серьезную и дальнобойную (на 2–5 тыс. км дальности) ракету не составит труда. Систему «Рубеж» заморозили как раз в середине 2010-х годов чисто по политическим причинам. И поскольку сейчас нет никаких причин продолжать соблюдать ДРСМД, появляется опция сделать из «Рубежа» честную ракету средней дальности с утяжеленной головной частью.

    Кстати, такую ракету можно применить как раз на Украине, причем именно с конвенциональной боевой частью, чтобы решить, когда это потребуется, вопрос уничтожения мостов через Днепр.

    Главное
    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS вглубь России
    Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену
    Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
    Путин назвал ошибкой безразличие Запада к ударам ВСУ по ЗАЭС
    Для нарушивших закон мигрантов решили ввести новое отягчающее обстоятельство
    Правнучка летчика Чкалова признана иноагентом
    Назначен новый худрук Александринского театра

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

    Перейти в раздел

    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      11 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      7 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............