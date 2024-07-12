Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

Эксперты: Россия способна создать ракету средней дальности за несколько месяцев

Tекст: Алексей Анпилогов,

Алёна Задорожная

В четверг Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км. Как пишет Reuters, соглашения – «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в результате боевых действий на Украине.



В то же время Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отмечает, что соглашение пока предусматривает лишь намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным газеты, четверка стран ЕС планирует разработать конвенциональный комплекс (то есть не ядерный) с радиусом действия более 1 тыс. км для «сдерживания России».

В настоящее время Франция производит крылатые ракеты дальностью до 500 км (ASMP-A) и 1 тыс. км (MdCN) воздушного и морского базирования соответственно. Вместе с Британией Франция также производит хорошие известные в России ракеты воздушного базирования Storm Shadow дальностью до 560 км.

В то же время Германия вместе со Швецией производят ракеты воздушного базирования Taurus (более 500 км) и ракету наземного базирования JFS-M (до 499 км). Италия совместно с Францией и Великобританией производят ракеты FC/ASW (до 300 км). В Польше крылатые ракеты не производятся, напоминает «Коммерсант».

При этом ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США приступят к размещению дальнобойных ракетных вооружений на территории Германии с 2026 года. В перечень вооружений войдут ракета SM-6 (морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Эскалация вокруг этой темы началась еще в апреле.

Позже президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира. Также он заявил о готовности России начать производство ракет соответствующего класса.

Предыстория проблемы

Заявление Путина стало закономерным сценарием событий в этом сегменте ракетных вооружений. Состояние дел «вокруг и около» РСМД на протяжении последних 40 лет определялось советско-американским договором о ликвидации ракет такого класса. На протяжении практически 30 лет ДРСМД был одним из краеугольных камней международной системы безопасности.

В июле 2014 года США официально, на уровне глав государств обвинили Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. Речь шла об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер». По заявлению американской стороны, она имела дальность более 500 км, что превосходило разрешение ДРСМД.

США заявляли, что ракета 9М729 была создана на базе крылатой ракеты большой дальности C-10 «Гранат», которую СССР в наземном варианте снял с боевого дежурства и уничтожил согласно требованиям ДРСМД. Дальность С-10 действительно составляла около 2500 км в варианте комплектации ее ядерной боевой частью мощностью в 200 кт.

Однако на самом деле крылатая ракета 9М729 является сухопутной версией крылатой ракеты семейства «Калибр». От морского варианта «Калибра» наземная 9М729 отличается только тем, что она на один метр короче. В результате ее дальность в случае оснащения конвенциональной осколочно-фугасной боевой частью массой в 480 кг составляет разрешенные 500 км.

В итоге США в феврале 2019 года объявили о выходе из ДРСМД. При этом в самих США процесс разработки новых ракет средней и меньшей дальности был запущен еще в ноябре 2017-го, за полтора года до официального выхода из договора. Конгресс США одобрил выделение 58 млн долларов на разработку новой ракеты средней дальности наземного базирования.

В маневрах Balikatan 2024, прошедших на Филиппинах в мае этого года, США впервые показали свой новый пусковой комплекс Typhon. Эта установка представляет собой адаптированный для наземных условий вертикальный морской пусковой контейнер Mk-41, способный запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 1800 км и многоцелевые ракеты SM-6 с дальностью в 460 км.

Напомним, что расстояние от Филиппин до Китая составляет порядка 1300 км, а до спорных островов архипелага Спратли – лишь около 700 км. Фактически под удар Typhon, уже установленного в ходе Balikatan 2024 на Филиппинах, подпадают ключевые морские региональные коммуникации Китая, равно как и крупные портовые города и военно-морские базы НОАК на юго-восточном побережье.

С высокой вероятностью, в том числе данные Typhon и могут быть размещены в ФРГ. В свою очередь, SM-6 легко достреливают до Калининградской области, в частности, Балтийска, главной базы Балтийского флота ВМФ РФ. А наземные Tomahawk достигают из Германии и Воронежа, и Рязани, и Севастополя.

Зачем Европе своя ракета?

Возникает вопрос: если США намерены разместить свои РСМД в Европе, тогда зачем четверке стран ЕС заниматься разработкой аналогичных систем? По мнению экспертов, это позволит европейцам и американцам сделать новый шаг в унификации и стандартизации РСМД внутри НАТО, что расширит ударные возможности.

Такая унификация позволит добиться взаимозаменяемости ракет и установок соответствующего класса, что упростит управление комплексами в случае реальных боевых действий. Также стоит ожидать унификации программного обеспечения для этих комплексов и подготовки специалистов.

Еще один вопрос – потянет ли Европа решение этой задачи финансово? По мнению германского политолога Александра Рара, столь амбициозная цель вполне по силам странам ЕС: «Они ее достигнут, потому что в европейском обществе нет протестов против военизации, нет движения за мир. А если оно и появится, то местные политики и СМИ немедленно дискредитируют его как «агентуру Кремля».

Он считает, что «европейское производство собственных крылатых ракет и другого вида вооружений, по оценкам западных экспертов, может полностью реализоваться к 2027-2028 годам».

Чем ответит Россия?

Вернуть в 9М729 некогда «отрезанный» у нее метр длины и, как следствие, уравнять ее по возможностям с морским 3М14 «Калибром» – дело нехитрое. То же самое, скорее всего, будет оперативно сделано и с пусковым шасси ОТРК «Искандер», чтобы удлиненная 9М729 штатно становилась как на модернизированное колесное пусковое шасси, так и на транспортно-заряжающую машину. Все эти конструкторско-технологические задачи реально решить в предельно сжатые сроки. Речь о месяцах, если не неделях.

Кроме того, из «конструкторской подсобки» можно извлечь приостановленную, но при этом прошедшую практически весь комплекс испытательных пусков ракетную систему «Рубеж» с ракетой 15Ж67, развернутую на малогабаритном шестиосном шасси МЗКТ-792911. Этот комплекс был испытан в начале 2010-х годов как «малогабаритная МБР».

Официальная дальность была заявлена в районе 6500 км, но сделать из «Рубежа» серьезную и дальнобойную (на 2–5 тыс. км дальности) ракету не составит труда. Систему «Рубеж» заморозили как раз в середине 2010-х годов чисто по политическим причинам. И поскольку сейчас нет никаких причин продолжать соблюдать ДРСМД, появляется опция сделать из «Рубежа» честную ракету средней дальности с утяжеленной головной частью.

Кстати, такую ракету можно применить как раз на Украине, причем именно с конвенциональной боевой частью, чтобы решить, когда это потребуется, вопрос уничтожения мостов через Днепр.