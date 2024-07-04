ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин заявил о готовности начать производство ракет средней и меньшей дальности
Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент РФ Владимир Путин, беседуя с прессой по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Путин напомнил, что уже говорил о том, что Россия считает себя вправе начать опытно-конструкторские работы, разработки, а в будущем и производство РСМД в связи с действиями США, передает ТАСС.
«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы), разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКР и разработки, мы готовы начать производство. Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что России нужно начать производство ракет средней и малой дальности.