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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом

    Путин: Заводы России и Белоруссии сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета

    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
    @ 558arp.by

    Tекст: Ольга Никитина

    Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств, передает РИА «Новости».

    «Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», – отметил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей» по проекту России и Белоруссии должен появиться в конце 2026 – начале 2027 года.

    Кроме того, президент Путин отметил, что интеграционные процессы, в которых участвуют Россия и Белоруссия, приносят практическую пользу обеим странам. Благодаря «все более тесной интеграции», отметил Путин, российские и белорусские компании, «в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск.

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    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

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    28 июня 2024, 08:48 • Новости дня
    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»

    Инвестор Роджерс: США возобновят печатание денег при экономических трудностях

    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США возобновят масштабную печать денег, как только столкнутся с экономическими проблемами.

    В настоящее время, по его словам, США печатают деньги не в том объеме, как это было год назад. Страна, как отметил Роджерс, уже напечатала «огромный объем денег». Он напомнил, что процентные ставки были низкими.

    «Но как только у нас (в американской экономике – прим. ВЗГЛЯД) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме», – приводит его слова РИА «Новости».

    По мнению инвестора, это единственный инструмент, который американские власти знают, чтобы сохранить свои места. «Больше их никто не волнует», – добавил он.

    В МВФ заявили ранее об угрожающем уровне государственного долга США.

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    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    28 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться

    Американист Дудаков: Замена Байдена может вызвать грандиозный раскол внутри Демпартии

    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Победа Трампа оказалась безусловной, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов. Основной целью экс-президента было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. В свою очередь, от Байдена требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В частности, кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», – отмечает собеседник.

    «Касательно России на дебатах обсуждались только общие моменты. Трамп снова обещал за короткие сроки остановить конфликт на Украине. Байден в то же время говорил о необходимости противостоять Москве. Тем не менее конкретики от обоих кандидатов мы не услышали. Это неудивительно, так как они не желают, чтобы их уличили в слабости из-за неосторожных слов», – подчеркивает он.

    «Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин проведет совещание с Совбезом и побеседует с выпускниками «школы губернаторов»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и проведет беседу по видеосвязи с выпускниками шестого потока «школы губернаторов», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский лидер в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, где у него запланировано несколько встреч, во второй половине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что Путин также проведет в режиме видеосвязи встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

    Ранее Путин поздравил школьников с выпускными.

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    28 июня 2024, 04:31 • Новости дня
    Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

    Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за действий администрации Джо Байдена вывод американских войск из Афганистана стал «самым позорным» днем в истории США, заявил на дебатах его соперник Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сам он выводил войска «с достоинством, с силой, с властью». При этом Байден утверждает, что является «единственным президентом <...>, у которого в этом десятилетии не погибали солдаты где-либо в мире, как это было при» Трампе, передает ТАСС.

    Следует отметить, что за время президентства Байдена американские военные гибли как во время вывода из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену запретили брать в студию конспекты и тексты речи.

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    28 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России сообщает о возросшей активности стратегических американских беспилотников над акваторией Черного моря с целью выведать разведданные и дать целеуказания для поставляемого Украине высокоточного оружия.

    В Telegram-канале ведомства указано, что США и страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт на Украине на стороне Киева.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты дронов США повышают риск инцидентов в воздушном пространстве с участием летательных аппаратов России – то есть увеличивает возможность прямого столкновения России и НАТО.

    В этой связи принято решение оперативно принять меры реагирования на действия со стороны Штатов.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

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    28 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    На Западе предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

    Spectator: Отправка подрядчиков из США на Украину стала бы открытой провокацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники, пишет обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс.

    По его словам, Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину умышленной провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу, передает РИА «Новости».

    Эванс отметил, что союзники Киева постепенно стирают все красные линии, поэтому Запад передает Киеву все более дальнобойное оружие.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия.

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    28 июня 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин дал прогноз по росту ВВП в первом полугодии 2024 года

    Путин спрогнозировал рост ВВП России до 5% в первом полугодии 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика развивается, несмотря на санкции, рост ВВП в первом полугодии этого года ожидается на уровне выше 5% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видеосвязи.

    Российский лидер отметил полученный благодаря активности российских предпринимателей результат. «По прошлому году 3,6% роста [ВВП], за первое полугодие этого года – свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями.

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    28 июня 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил смысл внедрения новых технологий для России и Белоруссии

    Путин: Внедрение новых технологий необходимо для суверенитета России и Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

    «Решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что это «необходимо для укрепления суверенитета наших государств, повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста на долгосрочную перспективу».

    По словам Путина, заниматься таким внедрением необходимо не только на национальном, но и на региональном уровне, чему способствует форум регионов двух стран.

    Ранее Путин заявлял, что с учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

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