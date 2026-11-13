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Названы претенденты на пост главы Nvidia после отставки Хуанга
Axios: Инвесторы обсуждают 11 кандидатов на пост гендиректора Nvidia
Американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia Дженсена Хуанга, ушедшего в отставку в четверг, при этом временным генеральным директором компании назначена финансовый директор Колетт Кресс.
Компания Nvidia приступила к поиску постоянного преемника многолетнего генерального директора Дженсена Хуанга, который покинул свой пост на фоне внимания к сообщениям о нескольких внебрачных связях, пишет Axios. Следующему руководителю предстоит возглавить одну из самых дорогих компаний мира и заменить человека, превратившего ее в одного из лидеров в области искусственного интеллекта.
По данным издания, временным гендиректором Nvidia стала финансовый директор Колетт Кресс, которая считается одним из главных претендентов на сохранение поста. Новый председатель совета директоров Харви Джонс высоко оценил ее глубокое понимание бизнеса и клиентов корпорации, однако часть экспертов сомневается, сможет ли топ-менеджер с финансовым бэкграундом соперничать с технологическим авторитетом Хуанга.
Среди внутренних кандидатов аналитики также выделяют вице-президента по гипермасштабным и высокопроизводительным вычислениям Иана Бака, участвовавшего в создании платформы CUDA, и сооснователя Nvidia Криса Малаховски, много лет курировавшего ключевые технологии компании. «Малаховски сыграл важную роль в управлении, определении и развитии ключевых технологий компании по мере ее роста из стартапа в мирового лидера в области ускоренных вычислений», – говорится в его биографии на сайте Nvidia.
Среди внешних претендентов Axios называет главу Arm Holdings Рене Хааса, ранее работавшего в Nvidia, бывшего руководителя Apple Тима Кука, которого публично предложил на этот пост президент США Дональд Трамп, аппаратного директора Apple Джони Сруджи, гендиректора Palo Alto Networks Никиша Арону и главу Google Cloud Томаса Куриана. В шорт-листе также фигурируют бывший глава Intel Пэт Гелсингер и гендиректор AMD Лиза Су, а в более долгосрочной перспективе обсуждаются дочь Хуанга Мэдисон, его сын Спенсер и зять Нико Капрец, уже занимающие руководящие должности в Nvidia, однако их нынешний статус считается менее весомым по сравнению с опытными топ-менеджерами компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым гендиректором Nvidia. В четверг акции Nvidia на предварительных торгах снизились более чем на 10% после объявления об отставке Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia в четверг сообщил о немедленном уходе Хуанга с поста на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.