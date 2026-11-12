  • Новость часаПутин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза
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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    12 ноября 2026, 23:53 • Новости дня

    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором компании Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший руководитель Apple Тим Кук должен возглавить производителя микросхем Nvidia после ухода Дженсена Хуанга из-за скандала с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Time.

    «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменяет легенду!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia в четверг утром на фоне сообщений о его связи с двумя женщинами, одна из которых, по данным американской разведки, является китайской шпионкой.

    Издание отмечает, что Хуанг и Белый дом поддерживали тесные отношения с начала второго президентского срока Трампа. В мае президент США настоял на включении Хуанга в состав делегации для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на опасения по поводу связей бизнесмена.

    В понедельник Трамп заявил журналистам, что верит утверждениям Хуанга о неосведомленности относительно шпионской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Президент США выступил в защиту руководителя корпорации на фоне расследования его романтических отношений.

    Американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    10 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа закрепился на рекордно низком уровне

    Reuters: Рейтинг одобрения Трампа среди американцев остался на уровне 32%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа сохранился на рекордно низкой отметке из-за недовольства американцев ростом цен.

    Деятельность Дональда Трампа на посту главы государства одобряют 32% американцев, пишет Reuters. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущими опросами и лишь на один процентный пункт превышает исторический минимум, зафиксированный в середине октября.

    Падение рейтингов президента негативно сказалось на результатах Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах. Партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса США, потерпев сокрушительное поражение.

    Работу главы Белого дома по борьбе с ростом стоимости жизни одобрил лишь 21% опрошенных. Инфляцию подстегнуло резкое подорожание топлива, которое произошло после начала военных действий против Ирана в феврале.

    Миграционную политику американского лидера поддерживают 38% респондентов, а экономический курс – 25%. На прошлой неделе глава государства назначил новым руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, который считается главным архитектором программы по массовой депортации мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс огромным шагом назад в американской истории.

    Потерю поддержки главы государства среди значительной части мужского электората сочли причиной поражения республиканцев.

    В прошлом месяце рейтинг одобрения американского лидера снизился до исторического минимума в 31%.

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    10 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы предъявили обвинения

    Минюст США предъявил обвинения задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США предъявили 26-летнему гражданину Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криносу, задержанному возле Белого дома с арсеналом оружия, обвинения в угрозах президенту США Дональду Трампу.

    Гражданина Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криноса обвинили в высказывании угроз в адрес президента США Дональда Трампа и незаконном владении несколькими единицами оружия в угнанном пикапе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.

    Венесуэльцу инкриминируют незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами, владение угнанным автомобилем, а также угрозы убийством американскому лидеру и причинением вреда человеку. На первом заседании судья постановила оставить фигуранта под стражей.

    Обвиняемого задержали в ночь на 5 ноября, когда он спал в заглушенном автомобиле неподалеку от Белого дома. При обыске машины оперативники обнаружили заряженный карабин, два пистолета и более 70 патронов различных калибров.

    По данным следствия, задержанный признался в незаконном проникновении в страну в 2025 году. В марте 2024 года пограничная служба уже задерживала его при попытке перейти границу из Мексики в районе техасского города Эль-Пасо.

     В феврале вооруженный молодой человек погиб при попытке проникновения на территорию резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

    На территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    В прошлом году иммиграционные власти США арестовали незаконно пересекавшего границу мужчину после угрозы покушения на Трампа.

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