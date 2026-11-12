Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором компании Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга.
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший руководитель Apple Тим Кук должен возглавить производителя микросхем Nvidia после ухода Дженсена Хуанга из-за скандала с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Time.
«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменяет легенду!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia в четверг утром на фоне сообщений о его связи с двумя женщинами, одна из которых, по данным американской разведки, является китайской шпионкой.
Издание отмечает, что Хуанг и Белый дом поддерживали тесные отношения с начала второго президентского срока Трампа. В мае президент США настоял на включении Хуанга в состав делегации для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на опасения по поводу связей бизнесмена.
В понедельник Трамп заявил журналистам, что верит утверждениям Хуанга о неосведомленности относительно шпионской операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.
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