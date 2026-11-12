Главу Nvidia Хуанга уличили в романе с вице-президентом компании

NYT: Гендиректора Nvidia Хуанга уличили в романе с вице-президентом компании

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.