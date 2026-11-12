События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
Мирошник: Убитых в украинских пыточных внесли в списки пропавших без вести
Мирошник: Убитых в тайных пыточных вносят в списки пропавших без вести
Украинские власти вносят людей, забитых до смерти в тайных пыточных, в списки пропавших без вести, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом все», – сказал Мирошник РИА «Новости».
Дипломат добавил, что семьи узнают о реальной судьбе своих близких только в том случае, если кто-то из исполнителей преступления или сослуживцев решит признаться в содеянном и расскажет, где тайно закопали тело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник заявил о признании западными странами существования пыточных на Украине только под давлением. Он также сообщил об испуге Владимира Зеленского из-за распространения информации о тайной пыточной под Киевом.
В начале месяца Мирошник указал на серьезные опасения за судьбу российских военнопленных из-за обнаружения под Киевом секретных тюрем для насильно мобилизованных украинцев.