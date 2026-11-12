Мирошник: Убитых в украинских пыточных внесли в списки пропавших без вести

Мирошник: Убитых в тайных пыточных вносят в списки пропавших без вести

Tекст: Катерина Туманова

«Задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом все», – сказал Мирошник РИА «Новости».

Дипломат добавил, что семьи узнают о реальной судьбе своих близких только в том случае, если кто-то из исполнителей преступления или сослуживцев решит признаться в содеянном и расскажет, где тайно закопали тело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник заявил о признании западными странами существования пыточных на Украине только под давлением. Он также сообщил об испуге Владимира Зеленского из-за распространения информации о тайной пыточной под Киевом.

В начале месяца Мирошник указал на серьезные опасения за судьбу российских военнопленных из-за обнаружения под Киевом секретных тюрем для насильно мобилизованных украинцев.