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Бойцы Нацгвардии Украины продали сотни минометных снарядов криминалу
Нацгвардия Украины в Сумской области продала сотни снарядов криминалу
В подразделениях украинской Национальной гвардии в Сумской области получила широкое распространение незаконная продажа боеприпасов представителям криминальных структур.
Незаконная торговля боеприпасами процветает в подразделениях Национальной гвардии Украины, дислоцированных в Сумской области. Основными покупателями выступают представители криминального мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
«На продажу идут в том числе минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели – представители криминальных структур», – рассказали силовики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в российских силовых структурах сообщил о передислокации украинского националистического батальона «Айдар» в Сумскую область.
Также в российских силовых структурах назвали Сумскую область ключевым поставщиком вооружения для криминальных структур сопредельных европейских государств.
Кроме того, в российских силовых структурах рассказали о развертывании в Сумской области подразделения Нацгвардии для контроля ситуации с дезертирством среди бойцов вооруженных сил.