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Матвиенко передала президенту Вьетнама привет от Путина
Матвиенко передала лидеру Вьетнама То Ламу привет от Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Вьетнама То Ламом в Ханое передала ему искренние приветствия от президента России Владимира Путина.
«Прежде всего я хочу передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он очень тепло отзывается о прошедшей с вами встрече и отмечает особый характер ваших личных отношений, деловой, дружеский и очень доверительный», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула значимость переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве. Она отметила, что визит президента Вьетнама в Россию был успешным, а подписанные документы определяют вектор дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Встреча проходит в рамках официального визита делегации верхней палаты российского парламента во Вьетнам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам закрепили результаты переговоров в Кремле подписанием пакета двусторонних соглашений.
В ходе визита глава Вьетнама заявил об особом отношении к российскому коллеге.
Также Путин поздравил То Лама с переизбранием генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.