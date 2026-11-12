Матвиенко передала президенту Вьетнама привет от Путина

Матвиенко передала лидеру Вьетнама То Ламу привет от Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Прежде всего я хочу передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он очень тепло отзывается о прошедшей с вами встрече и отмечает особый характер ваших личных отношений, деловой, дружеский и очень доверительный», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула значимость переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве. Она отметила, что визит президента Вьетнама в Россию был успешным, а подписанные документы определяют вектор дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Встреча проходит в рамках официального визита делегации верхней палаты российского парламента во Вьетнам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам закрепили результаты переговоров в Кремле подписанием пакета двусторонних соглашений.

В ходе визита глава Вьетнама заявил об особом отношении к российскому коллеге.

Также Путин поздравил То Лама с переизбранием генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.