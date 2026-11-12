Участников банды Малиновского в Красноярске отправили под суд

Участников банды Ярослава Малиновского в Красноярске отправили под суд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следствие направило в прокуратуру материалы дела в отношении девяти участников красноярской преступной группировки, созданной Ярославом Малиновским, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГСУ СК. «Девять жителей Красноярска из числа окружения Ярослава Малиновского предстанут перед судом по обвинению в организации преступного сообщества и ряде иных преступлений», – сообщили в ведомстве.

Как выяснили следователи, весной 2018 года бандиты под угрозой расправы заставили местного жителя передать Малиновскому недвижимость на 19 млн рублей. В октябре 2019 года они устроили погром в офисе фирмы «Легион», угрожая ножом руководителю, а в начале 2020 года похитили 1 млн рублей у учредителя коммерческого предприятия.

Кроме того, в 2021 году один из главарей сообщества сговорился с бывшей женой очередного потерпевшего и стал требовать у него имущество на сумму свыше 32 млн рублей. В том же году при постройке развлекательного комплекса на острове Татышев фигуранты разрушили археологический памятник на площади более 10 тыс. квадратных метров, причинив ущерб на 126 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники МВД и ФСБ. Сам создатель сообщества Малиновский весной 2023 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Красноярске вынес обвинительный приговор девяти местным жителям за создание экстремистского сообщества.

Также двое находившихся в международном розыске участников преступного сообщества получили от 17 до 22 лет колонии за рэкет.

Кроме того, лидера группировки, создавшей схему «бумажного НДС», объявили в розыск.